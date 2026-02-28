Kellerderby: Darum wäre Abstieg für Steirer fatal!

Stripfing und Austria Klagenfurt haben sich schon am grünen Tisch von der Zweiten Liga verabschiedet, jetzt ist nur noch ein sportlicher Absteiger offen. Mit Kapfenberg und Sturm II sind zwei steirische Klubs noch nicht gerettet. Sonntagvormittag (10.30) prallen die beiden Teams im Keller-Derby aufeinander.
Mit einem Heimsieg im Falkenhorst könnten die Obersteirer einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Sturms Fohlen liegen vier Punkte hinter dem Zweitliga-Dino, der seit 2012 dabei ist. Allerdings haben die Grazer zwei Spiele weniger ausgetragen. Für beide Klubs wäre der Gang in die Drittklassigkeit jedenfalls ein herber Dämpfer, will man doch den aus der Akademie kommenden Talenten die bestmögliche Plattform für den nächsten Schritt bieten.
