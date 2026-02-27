Blinde Seniorin muss wegen ID Austria aufs Amt

„Wir haben das Gefühl, dass hier nicht geholfen werden soll, sondern Menschen mit Behinderung durch starre Regeln und fehlende Menschlichkeit aufgegeben werden“, macht Gottfried H. in einem Schreiben an die „Krone“ seinem Ärger Luft. Grund für seine Empörung ist ein Vorfall auf der Bezirkshauptmannschaft Perg, wo er für seine 87-jährige, blinde Schwiegermutter die ID Austria beantragen wollte.