Blinde Seniorin muss wegen ID Austria aufs Amt

Dass die Digitalisierung Ältere vor Herausforderungen stellt, ist längst kein Geheimnis mehr. Dazu gehört auch die Registrierung für ID Austria, wie ein Fall aus Perg (OÖ) zeigt. Denn obwohl eine 87-Jährige gehbehindert und blind ist, muss sie persönlich aufs Amt kommen. Die „Krone“ kennt die Hintergründe.
„Wir haben das Gefühl, dass hier nicht geholfen werden soll, sondern Menschen mit Behinderung durch starre Regeln und fehlende Menschlichkeit aufgegeben werden“, macht Gottfried H. in einem Schreiben an die „Krone“ seinem Ärger Luft. Grund für seine Empörung ist ein Vorfall auf der Bezirkshauptmannschaft Perg, wo er für seine 87-jährige, blinde Schwiegermutter die ID Austria beantragen wollte.
