Epstein-Akten zu Trump fehlen in den Ermittlungen

Nicht der erste Vorwurf dieser Art

In den vergangenen Wochen wurden bereits mehr als drei Millionen Seiten zu den Ermittlungen gegen den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein veröffentlicht. Der US-Investor wurde 2008 erstmals verurteilt, weil er eine Minderjährige zur Prostitution angestiftet hatte. Auf seiner Privatinsel Little St. James soll er jahrelang Mädchen sexuell ausgebeutet und sie auch an Prominente weitergegeben haben. Bevor er ein weiteres Mal verurteilt werden konnte, beging er 2019 in seiner Gefängniszelle Suizid.