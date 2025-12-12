Mit jungen Frauen
Epstein-Affäre: Neue Fotos von Trump aufgetaucht
Der verstorbene US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein war mit mächtigen Persönlichkeiten vernetzt. Das zeigen auch neue Fotos, die die Demokraten veröffentlicht haben. Sie könnten den ein oder anderen in Bedrängnis bringen – zum Beispiel US-Präsident Donald Trump.
In der Epstein-Affäre haben Kongressabgeordnete der Demokraten Fotos veröffentlicht, auf denen US-Präsident Donald Trump, Ex-Präsident Bill Clinton und der Filmregisseur Woody Allen sowie weitere einflussreiche Persönlichkeiten mit Epstein zu sehen sind.
Trump in Begleitung
Trump ist auf den Fotos unter anderem in Begleitung mehrerer – leicht bekleideter – Frauen zu sehen. Auf einem anderen Bild steht er direkt neben Epstein. Auf einer weiteren Aufnahme ist ein Abbild von ihm auf Kondomverpackungen mit der Aufschrift „I‘m HUUUUGE!“ (zu Deutsch etwa: „Ich bin grooooß!“) erkennbar. Laut National Museum of American History handelt es sich bei dem Kondom um Satire.
Von Clinton wurde ein Foto veröffentlicht, das den Ex-Präsidenten mit Epstein und seiner langjährigen Vertrauten Ghislaine Maxwell zeigt. Das Bild ist mit Clintons Namen versehen.
Auch der ehemalige britische Prinz Andrew, Microsoft-Gründer Bill Gates, Unternehmer Richard Branson und der ultrarechte Publizist Steve Bannon sind auf den nun veröffentlichten Bildern aus Epsteins Nachlass zu erkennen. Die Aufnahmen zeigen die Personen während Gesprächen oder wie sie für die Kamera posieren. Eines der Bilder zeigt auch Sexspielzeug und einschlägige Zeitschriften.
Die Echtheit der Fotos konnte zunächst nicht unabhängig verifiziert werden. Etwaige strafbare Handlungen sind auf den Bildern nicht zu erkennen.
„Selektiv ausgewählte Fotos“
Die Sprecherin des Weißen Hauses, Abigail Jackson, warf den Demokraten vor, erneut „selektiv ausgewählte Fotos mit willkürlichen Schwärzungen“ für eine falsche Darstellung veröffentlicht zu haben. Bereits in der Vergangenheit hatte Trump gesagt: „Ich habe nichts mit diesem Mann zu tun.“ Kreise aus dem Weißen Haus verwiesen nun zudem darauf, es gebe keine Dokumente, die jemals ein Fehlverhalten von Trump belegt hätten.
Die anderen abgebildeten Menschen äußerten sich zunächst nicht zu den Fotos. Ein Sprecher Clintons hatte bereits vor Jahren erklärt, Clinton sei „nie auf Little St. James Island, Epsteins Ranch in New Mexico, oder in seiner Residenz in Florida“ gewesen. Clinton habe allerdings 2002 und 2003 vier Reisen mit Epsteins Flugzeug unternommen – auch im Kontext der Arbeit seiner Stiftung.
Der Fall Epstein
Der New Yorker Finanzier Epstein war über viele Jahre Teil der High Society und in einflussreichen Kreisen vernetzt. Der US-Multimillionär hatte jahrelang einen Missbrauchsring betrieben, dem Dutzende junge Frauen und Minderjährige zum Opfer fielen. Auch er selbst soll Frauen und Mädchen etwa in New York und Florida missbraucht haben.
Vor etwa 20 Jahren landete der Fall erstmals vor Gericht. Zu bestimmten Vorwürfen bekannte sich Epstein schuldig. Jahre später wurde der Fall nochmals aufgerollt und der Multimillionär erneut festgenommen. Noch bevor ein mögliches weiteres Urteil gefällt werden konnte, starb Epstein 2019 mit 66 Jahren in seiner Gefängniszelle.
Vor Ablauf der Frist
Die nun verbreiteten Bilder greifen einer Frist für die Veröffentlichung von Ermittlungsakten durch die US-Regierung vor. Nach langem Druck auf Trump, die Akten zu veröffentlichen, hatte der US-Präsident im vergangenen Monat ein Gesetz des US-Kongresses unterschrieben. Dieses sieht vor, dass das Justizministerium Ermittlungsakten zu dem Fall bis zum 19. Dezember freigibt.
