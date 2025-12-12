Epstein-Affäre: Neue Fotos von Trump aufgetaucht

Trump in Begleitung

Trump ist auf den Fotos unter anderem in Begleitung mehrerer – leicht bekleideter – Frauen zu sehen. Auf einem anderen Bild steht er direkt neben Epstein. Auf einer weiteren Aufnahme ist ein Abbild von ihm auf Kondomverpackungen mit der Aufschrift „I‘m HUUUUGE!“ (zu Deutsch etwa: „Ich bin grooooß!“) erkennbar. Laut National Museum of American History handelt es sich bei dem Kondom um Satire.