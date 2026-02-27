Kleinkind nach Corona-Infektion „wie versteinert“

Die Hirnerkrankung kommt selten vor. Lettie musste zunächst beatmet und musste mehr als 100 Tage im Krankenhaus verbringen. Nun können sich ihre Eltern Zuhause um sie kümmern – mit Physiotherapie, Ergotherapie sowie Sprachtherapie wird versucht, einige der verlorenen Funktionen wiederzuerlangen. Es gibt schon kleine Erfolge: Das Mädchen ist zwar noch bettlägrig und kann sich nicht selbstständig bewegen, kann aber schon Gegenstände halten und sogar wieder „Mama“ und „Papa“ sagen.