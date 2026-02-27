Bomber Adam Helewka bleibt fix ein Adler!

Der Bomber ist zurück! Vor drei Jahren hatte Adam Heleweka als Innsbruck-Stürmer die ICE-Liga zerbombt – mit 28 Toren und 44 Assists in 49 Partien. Nach zwei eher harten Jahren (bei Saipa/Fin, Trinec/Slk und Bozen) blüht der Kanadier heuer beim VSV wieder so richtig auf – obwohl er sich gleich zu Saisonbeginn im ersten Training eine arge Bauchmuskelverletzung zugezogen hatte, die ganze Vorbereitung ausfiel.