Bomber Adam Helewka bleibt fix ein Adler!

VSV gastiert am Freitag beim Tabellenzweiten in Graz. Blau-Weiß ist schon fix fürs Pre-Play-off qualifiziert, jetzt will man sich auch das Heimrecht holen. „Nach dem Sieg in Salzburg wollen wir auch aus Graz etwas mitnehmen“, sagt VSV-Bomber Adam Helewka, der sich an der Drau pudelwohl fühlt. Der Kanadier trifft wieder wie in alten Zeiten – und wird definitiv ein Adler bleiben.
Der Bomber ist zurück! Vor drei Jahren hatte Adam Heleweka als Innsbruck-Stürmer die ICE-Liga zerbombt – mit 28 Toren und 44 Assists in 49 Partien. Nach zwei eher harten Jahren (bei Saipa/Fin, Trinec/Slk und Bozen) blüht der Kanadier heuer beim VSV wieder so richtig auf – obwohl er sich gleich zu Saisonbeginn im ersten Training eine arge Bauchmuskelverletzung zugezogen hatte, die ganze Vorbereitung ausfiel.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.