Wieder voll aufgeblüht

Bomber Adam Helewka bleibt fix ein Adler!

Kärnten
27.02.2026 07:59
VSV-Bomber Adam Helewka beim Jubeln.
VSV-Bomber Adam Helewka beim Jubeln.
Porträt von Albert Kurka
Von Albert Kurka

VSV gastiert am Freitag beim Tabellenzweiten in Graz. Blau-Weiß ist schon fix fürs Pre-Play-off qualifiziert, jetzt will man sich auch das Heimrecht holen. „Nach dem Sieg in Salzburg wollen wir auch aus Graz etwas mitnehmen“, sagt VSV-Bomber Adam Helewka, der sich an der Drau pudelwohl fühlt. Der Kanadier trifft wieder wie in alten Zeiten – und wird definitiv ein Adler bleiben.

Der Bomber ist zurück! Vor drei Jahren hatte Adam Heleweka als Innsbruck-Stürmer die ICE-Liga zerbombt – mit 28 Toren und 44 Assists in 49 Partien. Nach zwei eher harten Jahren (bei Saipa/Fin, Trinec/Slk und Bozen) blüht der Kanadier heuer beim VSV wieder so richtig auf – obwohl er sich gleich zu Saisonbeginn im ersten Training eine arge Bauchmuskelverletzung zugezogen hatte, die ganze Vorbereitung ausfiel.

Kärnten
27.02.2026 07:59
