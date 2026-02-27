Neuer Pächter gesucht: Aus für Krankenhauskantine

Es ist der vielleicht schönste Gastgarten der Salzburger Altstadt. Geschottert, von Bäumen beschattet und zentral im Kaiviertel gelegen. Die Rede ist vom Posthof-Areal in der Kaigasse. Spätestens seit dem Abschied von Gastronom Günther Grahammer im August 2022 gibt es in Lokal und Schanigarten jedoch nichts mehr, das nur entfernt an glorreiche Zeiten erinnern könnte. Mit dem Beginn von Bauarbeiten im Jänner 2026 sollten wieder bessere Gastrozeiten anbrechen. Doch jetzt kommt alles anders.