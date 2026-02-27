Neuer Pächter gesucht: Aus für Krankenhauskantine

Erst vor wenigen Wochen wurde mit dem Bau begonnen, jetzt ist schon wieder alles vorbei! Das Land Salzburg und Spitalsbetreiber Barmherzige Brüder verhandeln über die Rückabwicklung des Vertrags für das Lokal im Kaiviertel. Eine andere Gastronutzung der Landesimmobilie sei das Ziel.
Es ist der vielleicht schönste Gastgarten der Salzburger Altstadt. Geschottert, von Bäumen beschattet und zentral im Kaiviertel gelegen. Die Rede ist vom Posthof-Areal in der Kaigasse. Spätestens seit dem Abschied von Gastronom Günther Grahammer im August 2022 gibt es in Lokal und Schanigarten jedoch nichts mehr, das nur entfernt an glorreiche Zeiten erinnern könnte. Mit dem Beginn von Bauarbeiten im Jänner 2026 sollten wieder bessere Gastrozeiten anbrechen. Doch jetzt kommt alles anders.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.