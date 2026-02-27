Ex-Notenbanker als Groß-Investor

Es ist erst wenige Monate her, aber schon hat die Finanz-Szene ein heißes Thema: Ex-Nationalbank-Gouverneur Robert Holzmann (er galt stets als FPÖ-nahe) wird nach seiner Pensionierung in der Notenbank zu neuen Zielen streben. Er hat sich an einem innovativen Energie-Unternehmen (Emerald Horizon) beteiligt, das versucht, CO2-freie Kernenergie quasi „aus dem Container“ zu erzeugen.
Das weltweit wenig bekannte und nur leicht radioaktive Metall Thorium (kommt auch in Kärnten vor) soll über ein Flüssigsalz-Kraftwerk sichere Kernenergie liefern.
Im Klartext: Es sollen Mini-Kernkraftwerke (mit nur geringer Strahlenbelastung) gebaut und global vermarktet werden. Dieses dezentrale Modell ist attraktiv für Europa, aber noch mehr für entlegene Gebiete in Afrika und Asien.
Klappt es, dann könnte das ein Milliarden-Deal werden. Derzeit ist man dabei, 75 Millionen Euro von Investoren einzusammeln. Holzmann hat sich schon in einem frühen Stadium beteiligt, sein „Kollege“, der Vize-Präsident des Energieunternehmens, ist, und das ist pikant, der bisherige freiheitliche Spitzenpolitiker Norbert Hofer. Ein späterer Börsengang ist geplant.
Interessant wird die Reaktion auf Holzmanns Pläne sein: Österreich hat „Nein“ zur Atomkraft gesagt, gilt das auch für diese Mini-Anlagen? Ist es ein Innovationsvorhaben oder will man den Freiheitlichen so ein Leuchtturmprojekt nicht gönnen? Für Spannung ist gesorgt …
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.