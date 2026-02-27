Ex-Notenbanker als Groß-Investor

Es ist erst wenige Monate her, aber schon hat die Finanz-Szene ein heißes Thema: Ex-Nationalbank-Gouverneur Robert Holzmann (er galt stets als FPÖ-nahe) wird nach seiner Pensionierung in der Notenbank zu neuen Zielen streben. Er hat sich an einem innovativen Energie-Unternehmen (Emerald Horizon) beteiligt, das versucht, CO2-freie Kernenergie quasi „aus dem Container“ zu erzeugen.