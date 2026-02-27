Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Spektakuläre Rückkehr

Sitzt Ex-Barca-Coach Xavi bei der WM auf der Bank?

Fußball International
27.02.2026 08:48
Xavi Hernández
Xavi Hernández(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Kehrt Xavi schneller zurück als gedacht? Mehr als eineinhalb Jahre nach seinem Abschied von Barça wird der 46-Jährige als neuer Teamchef Marokkos gehandelt und könnte somit sogar bei der kommenden WM an der Seitenlinie stehen.

0 Kommentare

Wie die spanische „Marca“ berichtet, soll Marokkos aktueller Nationaltrainer Walid Regragui vor dem Abschied stehen. Als Wunschkandidat gilt ausgerechnet Xavi, der in zweieinhalb Jahren beim FC Barcelona einen La-Liga-Titel holte.

Offiziell hält der Verband jedoch noch an Regragui fest. In einem Statement heißt es: „Der marokkanische Fußballverband dementiert die kursierenden Informationen über die Trennung von Trainer Walid Regragui.“

Marokko-Teamchef Walid Regragui
Marokko-Teamchef Walid Regragui(Bild: AFP/SEBASTIEN BOZON)

Dabei kann sich die Bilanz durchaus sehen lassen: Seit seinem Amtsantritt im August 2022 hat Regragui nur fünf von 49 Spielen verloren. Im Januar führte er die „Atlaslöwen” sogar ins Finale des Afrika-Cups, das nur knapp mit 0:1 gegen Senegal verloren ging. Dennoch sollen hinter den Kulissen bereits Gespräche laufen.

Xavi als Wunschlösung
Xavi wäre demnach die erste Wahl. Ob der Spanier jedoch zusagt, ist unklar. Seit seinem Abschied vom FC Barcelona im Juni 2024 hat er mehrere Angebote abgelehnt. Unter anderem sollen Manchester United, Ajax Amsterdam und Al Ittihad bei ihm angeklopft haben. Auch Spartak Moskau wurde zuletzt als Interessent genannt. 

Laut einer dem Trainer nahestehenden Quelle liegt Xavis Fokus „auf dem richtigen Projekt, nicht auf dem Geld“. Marokko, das zuletzt sportlich für Furore sorgte und international an Bedeutung gewonnen hat, könnte ein solches Projekt sein. Noch ist nichts entschieden, doch die Gerüchteküche rund um Xavi brodelt bereits.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
27.02.2026 08:48
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
FC Barcelona
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
148.325 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
139.413 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Kärnten
Hungriger Uhu schnappte sich Mini-Chihuahua-Hündin
110.654 mal gelesen
Dieser Uhu hatte es auf die kleine „Nala“ abgesehen. 
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2598 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1336 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1195 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Mehr Fußball International
Wer trifft auf wen?
Auslosung in der Champions League ab 12 Uhr LIVE
Spektakuläre Rückkehr
Sitzt Ex-Barca-Coach Xavi bei der WM auf der Bank?
Vinicius Jr. im Fokus
„Hau ab!“ Heftiger Shitstorm gegen Benfica-Profi
Spende für die Bayern
„Was Kane da gemacht hat, war einfach überragend“
Deutsche Bundesliga
FC Augsburg gegen 1. FC Köln ab 20.30 Uhr LIVE
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf