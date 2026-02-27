Sitzt Ex-Barca-Coach Xavi bei der WM auf der Bank?

Dabei kann sich die Bilanz durchaus sehen lassen: Seit seinem Amtsantritt im August 2022 hat Regragui nur fünf von 49 Spielen verloren. Im Januar führte er die „Atlaslöwen” sogar ins Finale des Afrika-Cups, das nur knapp mit 0:1 gegen Senegal verloren ging. Dennoch sollen hinter den Kulissen bereits Gespräche laufen.