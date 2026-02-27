Vorteilswelt
Insta-Video gepostet

Ehe-Aus nach 20 Jahren? Das sagt Pink zu Gerüchten

Society International
27.02.2026 07:38
Carey Hart und Pink nach 20 Jahren getrennt? Die Sängerin meldete sich jetzt auf Instagram in ...
Carey Hart und Pink nach 20 Jahren getrennt? Die Sängerin meldete sich jetzt auf Instagram in einem Video zu der Schock-Nachricht.(Bild: AP/Jordan Strauss)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

„Vollkommen Fake News, nicht wahr!“ Pink sieht rot – wegen des in den Medien verbreiteten Gerüchts, dass ihre Ehe mit Carey Hart nach 20 Jahren zu Ende ist. 

0 Kommentare

Nachdem die Trennungsmeldung um die Welt gegangen war, meldete sich die Sängerin per Instagramvideo mit einem Dementi. „Ich wurde gerade darauf aufmerksam gemacht, dass ich mich von meinem Mann getrennt habe – ich wusste davon nichts“, begann ihre sarkastische Antwort.

„Danke, dass ihr mich darüber informiert“
Sie fuhr fort: „Danke, dass ihr mich darüber informiert. Würdet ihr bitte auch unseren Kindern Bescheid sagen? Die 14-Jährige und der Neunjährige wissen das auch noch nicht!“

Sehen Sie hier das Dementi von Sängerin Pink:

Die 46-Jährige, die mit bürgerlichen Namen Alecia Beth Moore heißt, hatte den ehemaligen Motocross-Profi Hart 2006 geheiratet. Zwei Jahre später kam es zu einer Trennung, ehe sich das Paar nach gemeinsamer Ehetherapie wieder vertrug. Bis das Magazin „People“ – basierend auf einer „namenlosen Quelle“ – Donnerstagmorgen mit der Exklusiv-Meldung schockte, dass die Ehe endgültig zerbrochen sei.

In ihrem Dementi-Clip, bei dem sie durch ihr Haus läuft, stellte Pink die Frage: „Wollt ihr darüber reden, was ich alles erreicht habe oder lieber über meinen angeblichen Niedergang? Warum schreibt ihr nicht über was Wichtiges, wie die Epstein Akte oder Sexismus im Sport?“

Um dann noch einmal deutlich zu machen, dass es sich um „Fake News“ handelt, die einfach „nicht wahr“ seien.

„Glaubt dem Hype nicht“
Unter dem Video-Posting schrieb Pink an ihre Fans: „Wie ich immer sage, wenn ihr es nicht direkt von mir hört, glaubt dem Hype nicht!“ Um dann allen zu raten, ihre Story im Auge zu behalten: „Wer weiß schon, was als Nächstes passieren könnte?“

Wie genervt sie über das Ganze ist, enthüllte sie später per Meme auf ihrer Instagram-Story. Es zeigt das Foto des Schauspieler Christopher Walken mit sehr knurriger Miene und lautet „Meine Reaktion zu einfach allem gerade“.

Lesen Sie auch:
Ein Bild aus besseren Tagen von Pink und ihrem Ehemann Carey Hart
Nach 20 Jahren Ehe
Pink und ihr Mann Carey Hart trennen sich
26.02.2026

Auch in turbulenten Zeiten zusammengehalten
Im Jahr 2023 gewährte Pink in einem Interview einen seltenen Einblick in das Privatleben ihrer Familie. Dabei sprach sie offen darüber, wie sie und ihr Ehemann Carey Hart auch in turbulenten Zeiten zusammengehalten haben: „Er und ich sind unabhängig – fast schon zu sehr“, sagte Pink damals dem „People“-Magazin. „Wahrscheinlich sind wir genau deshalb so lange zusammen, weil wir komplett getrennt leben können und dann wieder zusammen sind. Wir brauchen einander nicht. Wir entscheiden uns füreinander.“

Society International
27.02.2026 07:38
