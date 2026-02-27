Ehe-Aus nach 20 Jahren? Das sagt Pink zu Gerüchten

Auch in turbulenten Zeiten zusammengehalten

Im Jahr 2023 gewährte Pink in einem Interview einen seltenen Einblick in das Privatleben ihrer Familie. Dabei sprach sie offen darüber, wie sie und ihr Ehemann Carey Hart auch in turbulenten Zeiten zusammengehalten haben: „Er und ich sind unabhängig – fast schon zu sehr“, sagte Pink damals dem „People“-Magazin. „Wahrscheinlich sind wir genau deshalb so lange zusammen, weil wir komplett getrennt leben können und dann wieder zusammen sind. Wir brauchen einander nicht. Wir entscheiden uns füreinander.“