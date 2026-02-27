Verdeckter Ermittler ließ Großdealer auffliegen

Zwischen März 2021 und Juli 2025 hatten die vier Männer in je unterschiedlichen Funktionen mit sehr großen Mengen an Drogen zu tun. Neben Kokain ging es auch noch um Cannabis, Heroin und Metamphetamin. Zwei der Männer waren dabei „Läufer“ – also Überbringer der Drogen im Auftrag von unbekannten Hintermännern –, einer fungierte mutmaßlich als Fahrer und ein weiterer stellte unter anderem seine Wohnung in der Bundeshauptstadt für die Lagerung von Kokain zur Verfügung.