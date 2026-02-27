„Mistkübel-Knacker“ als frecher Pfandplünderer

Mit knallgelber Warnweste und dann hochrot im Gesicht stand der von der „Krone“ ertappte Pfandflaschen- und -dosensammler am Riemerplatz da! Minuten zuvor hatte sich der Mann, der sich stammelnd zu rechtfertigen versuchte, einem der typischen silbernen, aber verschlossenen Abfallbehälter genähert und diesen in Profimanier geknackt. Und zwar mit einem nachgemachten Schlüssel in Sechskanter-Form.