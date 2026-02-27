Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tour durch Innenstadt

„Mistkübel-Knacker“ als frecher Pfandplünderer

Niederösterreich
27.02.2026 09:00
Porträt von Mark Perry
Von Mark Perry

Für Aufregung sorgt ein Pfandsammler, der im St. Pöltner Stadtzentrum illegal Abfallbehälter knackt. Das Rathaus will jetzt strenger kontrollieren lassen.

0 Kommentare

Mit knallgelber Warnweste und dann hochrot im Gesicht stand der von der „Krone“ ertappte Pfandflaschen- und -dosensammler am Riemerplatz da! Minuten zuvor hatte sich der Mann, der sich stammelnd zu rechtfertigen versuchte, einem der typischen silbernen, aber verschlossenen Abfallbehälter genähert und diesen in Profimanier geknackt. Und zwar mit einem nachgemachten Schlüssel in Sechskanter-Form.

Tour durch Fußgängerzone
Vor den Augen des „Krone“-Teams schloss der offensichtlich alles andere als armutsgefährdete Dieb auf, durchwühlte den Müll und steckte flugs eine Plastikflasche in die bereits prall gefüllte Umhängetasche. Der „Fluchtweg“ des frechen, in die eigene Tasche wirtschaftenden Recyclers führte zu weiteren Behältern.

Lesen Sie auch:
Gernot Geppl saß selbst viele Jahre lang im Geschäft.
Aus nach 75 Jahren
„Wut-Greißler“ wirft wegen Pfand das Handtuch
13.02.2026
Kleines Zubrot
Über 200.000 Menschen als Pfandsammler unterwegs
11.02.2026
Miese Recycling-Quote
Pfand auf Batterien ist nur eine Frage der Zeit
17.02.2026
Auf der Suche nach Pfandflaschen knackte der Unbekannte die Mistkübel (Symbolbild) mit einem ...
Auf der Suche nach Pfandflaschen knackte der Unbekannte die Mistkübel (Symbolbild) mit einem Sechskant-Schlüssel.(Bild: Krone KREATIV/Viktoria Graf, Markus Wenzel)

Im St. Pöltner Rathaus reagierte man auf die „Krone“-Anfrage prompt und ließ wissen, dass jene Kollegen, die mit eigener Arbeitskleidung ausgestattet ihren Dienst in der Stadt versehen, angewiesen werden, auf solche Vorkommnisse ein besonderes Augenmerk zu legen. Die Mistkübel – alles standardisierte Modelle, wie sie viele andere Städte haben – würden einer gesonderten Kontrolle unterzogen.

60 plünderungssichere Behälter in Innenstadt
Ein Reingreifen per se sei nicht zu vermeiden, man wolle sich das Modell samt Schließsystem jedoch noch einmal genau ansehen. In der Innenstadt sind rund 60 – eben nicht plünderungssichere – „Silberbehälter“ aufgestellt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
27.02.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
148.325 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
139.413 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Kärnten
Hungriger Uhu schnappte sich Mini-Chihuahua-Hündin
110.654 mal gelesen
Dieser Uhu hatte es auf die kleine „Nala“ abgesehen. 
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2598 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1336 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1195 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf