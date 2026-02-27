„Mistkübel-Knacker“ als frecher Pfandplünderer

Für Aufregung sorgt ein Pfandsammler, der im St. Pöltner Stadtzentrum illegal Abfallbehälter knackt. Das Rathaus will jetzt strenger kontrollieren lassen.
Mit knallgelber Warnweste und dann hochrot im Gesicht stand der von der „Krone“ ertappte Pfandflaschen- und -dosensammler am Riemerplatz da! Minuten zuvor hatte sich der Mann, der sich stammelnd zu rechtfertigen versuchte, einem der typischen silbernen, aber verschlossenen Abfallbehälter genähert und diesen in Profimanier geknackt. Und zwar mit einem nachgemachten Schlüssel in Sechskanter-Form.
Tour durch Fußgängerzone
Vor den Augen des „Krone“-Teams schloss der offensichtlich alles andere als armutsgefährdete Dieb auf, durchwühlte den Müll und steckte flugs eine Plastikflasche in die bereits prall gefüllte Umhängetasche. Der „Fluchtweg“ des frechen, in die eigene Tasche wirtschaftenden Recyclers führte zu weiteren Behältern.
Im St. Pöltner Rathaus reagierte man auf die „Krone“-Anfrage prompt und ließ wissen, dass jene Kollegen, die mit eigener Arbeitskleidung ausgestattet ihren Dienst in der Stadt versehen, angewiesen werden, auf solche Vorkommnisse ein besonderes Augenmerk zu legen. Die Mistkübel – alles standardisierte Modelle, wie sie viele andere Städte haben – würden einer gesonderten Kontrolle unterzogen.
60 plünderungssichere Behälter in Innenstadt
Ein Reingreifen per se sei nicht zu vermeiden, man wolle sich das Modell samt Schließsystem jedoch noch einmal genau ansehen. In der Innenstadt sind rund 60 – eben nicht plünderungssichere – „Silberbehälter“ aufgestellt.
