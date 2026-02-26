VW & Co. bei uns oft billiger als in Deutschland

Zehn statt zwei Jahren Garantie

Auch andere Seat-Modelle werden in Österreich günstiger angeboten als in Deutschland. So startet das Basismodell Ibiza 1.0 TSI Reference (80 PS) in Österreich laut Liste bei 16.990 Euro, während der ähnlich ausgestattete Basis-Ibiza 1.0 TSI in Deutschland erst ab 19.650 Euro angeboten wird – rund 2700 Euro teurer. Anders als in Deutschland sind Überführungskosten (oft um die 1000 Euro) im österreichischen Listenpreis enthalten. Zudem gibt es hierzulande bei Seat zehn Jahre Herstellergarantie (oder 200.000 Kilometer), in Deutschland dagegen nur zwei Jahre.