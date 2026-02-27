Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hot in L.A.

Kanyes Ehefrau zeigt neuen Look – und viel Haut

Society International
27.02.2026 08:26
Bianca Censori im XXS-Outfit und mit neuer Frisur in Los Angeles
Bianca Censori im XXS-Outfit und mit neuer Frisur in Los Angeles(Bild: PPS/www.PPS.at)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Na, hätten Sie Bianca Censori sofort erkannt? Die Ehefrau von Skandal-Rapper Kanye West zeigte sich jetzt beim Spaziergang durch Los Angeles mit neuer, aufsehenerregender Frisur. Nur beim Outfit ist sich die Australierin treu geblieben ...

0 Kommentare

Vor etwas mehr als einem Jahr schockte Bianca Censori an der Seite von Kanye West mit einem Nackt-Auftritt bei den Grammy Awards. Beim Bummel durch Los Angeles hatte die 31-Jährige immerhin die wichtigsten Stellen bedeckt, doch wirklich viel trug sie auch nicht.

Sexy Look, Hingucker-Frisur
Der BH: ziemlich winzig. Der Rock: kurz und knapp. Aber zugegeben, das wie immer sehr freizügige Outfit war an diesem Tag ohnehin nicht der Star von Censoris Look.

Das Outfit von Bianca Censori überließ nur wenig der Fantasie.
Das Outfit von Bianca Censori überließ nur wenig der Fantasie.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Die Australierin präsentierte den Paparazzi nämlich ihre neue Frisur. Die schwarze Mähne musste nämlich einem pinken Pixie-Cut weichen. Ob sich die Kanye-West-Gattin tatsächlich von ihren langen, dunklen Haaren getrennt hat, oder für den Besuch einer Ausstellungseröffnung auf eine freche Kurzhaar-Perücke in Babyrosa zurückgegriffen hat, das ist nicht bekannt.

Fix ist: Der neue Look ist ein Hingucker! Und das nicht zuletzt, weil Censori die auffällige Haarfarbe und den frechen Haarschnitt auch mit gebleichten Augenbrauen kombiniert. Ein Trend, den zuletzt auch Kendall Jenner für ein Werbeshooting getragen hatte.

Der Star des Looks war aber ohnehin der pinke Pixie-Cut, den sich die Ehefrau von Kanye West ...
Der Star des Looks war aber ohnehin der pinke Pixie-Cut, den sich die Ehefrau von Kanye West gerade stehen lässt.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Turbulente Ehe-Zeiten
Hinter Kanye West und Bianca Censori liegen turbulente Zeiten. Zuletzt machten sogar Gerüchte um ein Ehe-Aus die Runde. Befeuert durch den Rapper selbst, der öffentlich erklärte, seine Ehefrau habe ihn verlassen.

Lesen Sie auch:
Kanye West und Bianca Censori machen eine Paartherapie
600.000 € fürs Gemüt
Kanye & Bianca machen Mega-Luxus-Paartherapie
22.04.2025
Oben ohne Eis essen
West-Ehefrau löst Nippel-Skandal in Mallorca aus!
19.05.2025
Bipolarität ist schuld
Kanye West: „Ich bin kein Nazi oder Antisemit“
27.01.2026

Das Paar raufte sich jedoch wieder zusammen – nicht zuletzt dank einer Luxus-Paartherapie auf Mallorca. Anfang des Jahres sprach West schließlich offen über seine bipolare Störung und entschuldigte sich in einem offenen Brief bei allen, „die ich verletzt habe“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
27.02.2026 08:26
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
147.791 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
139.413 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Kärnten
Hungriger Uhu schnappte sich Mini-Chihuahua-Hündin
110.654 mal gelesen
Dieser Uhu hatte es auf die kleine „Nala“ abgesehen. 
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2594 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1330 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1181 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Mehr Society International
Hot in L.A.
Kanyes Ehefrau zeigt neuen Look – und viel Haut
Insta-Video gepostet
Ehe-Aus nach 20 Jahren? Das sagt Pink zu Gerüchten
Bobby J. Brown (62)
„The Wire“-Star nach Scheunenbrand gestorben
Pikante Fantasie
Liza Minnelli träumt von Date mit 18-Jährigem
Es wird immer ernster!
Trudeau-Sohn ist hin und weg von Katy Perry
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf