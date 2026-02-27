Kanyes Ehefrau zeigt neuen Look – und viel Haut

Na, hätten Sie Bianca Censori sofort erkannt? Die Ehefrau von Skandal-Rapper Kanye West zeigte sich jetzt beim Spaziergang durch Los Angeles mit neuer, aufsehenerregender Frisur. Nur beim Outfit ist sich die Australierin treu geblieben ...
Vor etwas mehr als einem Jahr schockte Bianca Censori an der Seite von Kanye West mit einem Nackt-Auftritt bei den Grammy Awards. Beim Bummel durch Los Angeles hatte die 31-Jährige immerhin die wichtigsten Stellen bedeckt, doch wirklich viel trug sie auch nicht.
Sexy Look, Hingucker-Frisur
Der BH: ziemlich winzig. Der Rock: kurz und knapp. Aber zugegeben, das wie immer sehr freizügige Outfit war an diesem Tag ohnehin nicht der Star von Censoris Look.
Die Australierin präsentierte den Paparazzi nämlich ihre neue Frisur. Die schwarze Mähne musste nämlich einem pinken Pixie-Cut weichen. Ob sich die Kanye-West-Gattin tatsächlich von ihren langen, dunklen Haaren getrennt hat, oder für den Besuch einer Ausstellungseröffnung auf eine freche Kurzhaar-Perücke in Babyrosa zurückgegriffen hat, das ist nicht bekannt.
Fix ist: Der neue Look ist ein Hingucker! Und das nicht zuletzt, weil Censori die auffällige Haarfarbe und den frechen Haarschnitt auch mit gebleichten Augenbrauen kombiniert. Ein Trend, den zuletzt auch Kendall Jenner für ein Werbeshooting getragen hatte.
Turbulente Ehe-Zeiten
Hinter Kanye West und Bianca Censori liegen turbulente Zeiten. Zuletzt machten sogar Gerüchte um ein Ehe-Aus die Runde. Befeuert durch den Rapper selbst, der öffentlich erklärte, seine Ehefrau habe ihn verlassen.
Das Paar raufte sich jedoch wieder zusammen – nicht zuletzt dank einer Luxus-Paartherapie auf Mallorca. Anfang des Jahres sprach West schließlich offen über seine bipolare Störung und entschuldigte sich in einem offenen Brief bei allen, „die ich verletzt habe“.
