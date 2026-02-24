Vorteilswelt
Was sagt Volkswagen?

Test-Schlusslicht ist Erstausrüstung für VW Tiguan

Motor
24.02.2026 12:22
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der aktuelle Sommerreifentest des ÖAMTC hat ergeben, dass drei chinesische Reifen ganz am Ende der Testtabelle landeten. Soweit so üblich. Nur: Der schlechteste von allen wird von VW als Erstausrüstung für den VW Tiguan verwendet! Wir haben die Wolfsburger damit konfrontiert.

Der ÖAMTC hat Sommerreifen in der Dimension 225/50 R17 getestet und stellt dem LingLong Sport Master ein vernichtendes Zeugnis aus: „Auf trockener Straße fährt man wie auf Eiern, der Verschleiß ist enorm“, sagt Techniker Steffan Kerbl. „Auf trockener Fahrbahn ist kein Testkandidat schwächer, die Laufleistung ist so gering, der Abrieb so hoch wie bei keinem anderen Modell.“ Konkret kommt der Pneu auf eine prognostizierte Laufleistung von rund 26.000 Kilometern.

Als Erstausrüstung ab Werk werden beim VW Tiguan u.a. Reifen von LingLong verwendet, aber nicht ...
Als Erstausrüstung ab Werk werden beim VW Tiguan u.a. Reifen von LingLong verwendet, aber nicht nur.(Bild: Linglong)

Auf der anderen Seite ist der LingLong Sportmaster absoluter Primus auf nasser Straße. Dennoch ist er unterm Strich der Schlechteste von allen, weil er in allen anderen Kategorien derart abfällt.

Zitat Icon

„Auf trockener Straße fährt man wie auf Eiern, der Verschleiß ist enorm.“

ÖAMTC-Reifenexperte Steffan Kerbl über den LingLong Sport Master

Genau dieses Fabrikat (wenn auch als 19-Zöller) zieht VW also auf dem Tiguan auf und liefert ihn auch an europäische Kunden aus. Auf „Krone“-Nachfrage geht Volkswagen nicht auf das konkrete Modell bzw. das miserable Ergebnis ein, sondern konstatiert, dass jeder Reifen „klar definierte technische und regulatorische Anforderungen erfüllen“ müsse, „unter anderem in den Bereichen Rollwiderstand, Nass- und Trockenhandling, Bremsleistung, Haltbarkeit, Komfort und Geräuschentwicklung“. Ansonsten könne man „hierzu keine weiteren Details nennen“.

Linglong ist bereits Zulieferer für mehr als 60 Automarken - von Volkswagen über Audi bis BYD. Bei VW etwa rollen auch Modelle wie Tayron und Cupra Terramar mit Linglong-Reifen (Sport Master C/S, 255/45 R19) vom Band, auch z. B. Citroen C3 (Linglong Comfort Master in der Größe 205/50 R17), Fiat Ducato (Linglong Dura Master Van e, 215/75 R16C) oder Fiat 500e (Linglong Green-Max HP300,185/65 R15).

Das VW-Statement im Wortlaut

„Der Volkswagen Konzern stellt sehr hohe Anforderungen an Sicherheit und Qualität von Reifen. Jeder Reifen muss klar definierte technische und regulatorische Anforderungen erfüllen, unter anderem in den Bereichen Rollwiderstand, Nass- und Trockenhandling, Bremsleistung, Haltbarkeit, Komfort und Geräuschentwicklung. Die Lieferantenauswahl erfolgt im Rahmen eines umfassenden und standardisierten Nominierungsprozesses. Neben der Produktperformance wird dabei auch die Gesamtleistung des Herstellers bewertet, einschließlich technischer Fähigkeiten, Logistik, Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit. Jede Reifenspezifikation wird vor der Freigabe für die Serienproduktion umfangreichen Tests und Validierungen unterzogen. Wir beziehen Serienreifen von einem diversifizierten Portfolio international etablierter Lieferanten, darunter sind auch von Linglong in China produzierte Reifen. Im Rahmen des aktuellen Vertrags liefert Linglong China spezifische 19-Zoll-Sommerreifen für rund 10.000 Fahrzeuge pro Jahr. Aufgrund wettbewerbssensibler Informationen sowie vertraglicher Vertraulichkeitsverpflichtungen können wir hierzu keine weiteren Details nennen.“

Nachhaltigkeit gegen das Billigimage
Im europäischen Werk in Serbien setzt Linglong auf modernste, energieeffiziente Fertigungsanlagen und recycelte Materialien. Das Unternehmen ist Mitglied der „Responsible Supply Chain Initiative“, einem Industrieverband, der sich für faire Lieferketten und CO₂-Reduktion einsetzt.

Lesen Sie auch:
Trotzdem drei Sieger
Sommerreifen im Test: Nur einer fährt wirklich gut
24.02.2026
Erstausrüster bei VW
So rollen chinesische Reifen den Markt auf
13.10.2025

Konkurrenz in Aufruhr
Europas Premiumhersteller reagieren mit Skepsis. Hinter vorgehaltener Hand heißt es, dass „China die Branche mit aggressiven Preisen und massivem Staatsrückhalt unter Druck setzt“. Fakt ist: Ein Linglong kostet oft 30 bis 40 Prozent weniger als ein vergleichbarer Michelin oder Continental.

Fakt ist: Es gibt auch LingLong-Reifen, die in Tests bessere Ergebnisse erzielen – der Sport Master jedoch trägt aktuell die rote Laterne.

Motor
24.02.2026 12:22
