Test-Schlusslicht ist Erstausrüstung für VW Tiguan

„Der Volkswagen Konzern stellt sehr hohe Anforderungen an Sicherheit und Qualität von Reifen. Jeder Reifen muss klar definierte technische und regulatorische Anforderungen erfüllen, unter anderem in den Bereichen Rollwiderstand, Nass- und Trockenhandling, Bremsleistung, Haltbarkeit, Komfort und Geräuschentwicklung. Die Lieferantenauswahl erfolgt im Rahmen eines umfassenden und standardisierten Nominierungsprozesses. Neben der Produktperformance wird dabei auch die Gesamtleistung des Herstellers bewertet, einschließlich technischer Fähigkeiten, Logistik, Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit. Jede Reifenspezifikation wird vor der Freigabe für die Serienproduktion umfangreichen Tests und Validierungen unterzogen. Wir beziehen Serienreifen von einem diversifizierten Portfolio international etablierter Lieferanten, darunter sind auch von Linglong in China produzierte Reifen. Im Rahmen des aktuellen Vertrags liefert Linglong China spezifische 19-Zoll-Sommerreifen für rund 10.000 Fahrzeuge pro Jahr. Aufgrund wettbewerbssensibler Informationen sowie vertraglicher Vertraulichkeitsverpflichtungen können wir hierzu keine weiteren Details nennen.“