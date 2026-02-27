„Hau ab!“ Heftiger Shitstorm gegen Benfica-Profi

Nach dem 1:2 im Playoff-Rückspiel (Hinspiel 0:1) war für die Portugiesen Endstation. Doch statt über das Aus wurde in den sozialen Netzwerken über eine Aktion nach dem Schlusspfiff diskutiert. Auf Bildern ist zu sehen, wie Cabral auf Real-Star Vinicius Junior zugeht – offenbar mit dem Wunsch nach dessen Trikot. Der Brasilianer deutete Richtung Katakomben, der Tausch sollte im Spielertunnel stattfinden. Für viele Benfica-Fans war das zu viel. Unter Cabrals Instagram-Post sammelten sich wütende Kommentare: „Hau ab von Benfica. Auf Wiedersehen“, schrieb ein User.