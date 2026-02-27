„Hau ab!“ Heftiger Shitstorm gegen Benfica-Profi

Nach dem Champions-League-Aus gegen Real Madrid sorgt Benfica nicht nur sportlich für Schlagzeilen. Eine Szene nach dem Abpfiff im Bernabéu löste einen Shitstorm gegen Verteidiger Sidny Lopes Cabral aus.
Nach dem 1:2 im Playoff-Rückspiel (Hinspiel 0:1) war für die Portugiesen Endstation. Doch statt über das Aus wurde in den sozialen Netzwerken über eine Aktion nach dem Schlusspfiff diskutiert. Auf Bildern ist zu sehen, wie Cabral auf Real-Star Vinicius Junior zugeht – offenbar mit dem Wunsch nach dessen Trikot. Der Brasilianer deutete Richtung Katakomben, der Tausch sollte im Spielertunnel stattfinden. Für viele Benfica-Fans war das zu viel. Unter Cabrals Instagram-Post sammelten sich wütende Kommentare: „Hau ab von Benfica. Auf Wiedersehen“, schrieb ein User.
Ein anderer ätzte: „Bleib doch in Madrid, wenn Du das Trikot der Heulsuse so sehr willst.“ Auch „Respektier Benfica!“ oder „Sie sollten ihn verkaufen“ war in Fanforen zu lesen.
Der 23-Jährige reagierte und deaktivierte seine Kommentar-Funktion. Laut dem portugiesischen Medium „Record“ soll Cabral letztlich sogar auf den Trikottausch verzichtet haben, nachdem ihm die Tragweite bewusst wurde. Doch der digitale Sturm war da längst entfacht.
Prestianni gießt Öl ins Feuer
Zusätzliche Brisanz brachte Teamkollege Gianluca Prestianni ins Spiel. In einem Benfica-Forum wurde Cabrals Verhalten scharf kritisiert – Prestianni setzte unter einen entsprechenden Beitrag ein „Like“. Später entfernte er diese Reaktion wieder.
Vor allem deshalb heikel, weil es bereits im Hinspiel zwischen Prestianni und Vinicius Junior gekracht hatte. Nach einem provokanten Torjubel kam es zu einem Wortgefecht. Vini Jr. warf dem Argentinier rassistische Beleidigungen vor, die Partie wurde nach dem UEFA-Protokoll kurzzeitig unterbrochen. Prestianni räumte eine Beleidigung ein, bestritt jedoch einen rassistischen Hintergrund. Die UEFA sperrte ihn für das Rückspiel.
