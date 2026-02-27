Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Direkt nach Olympia

Erster Saisonsieg für heimisches Rodeltalent

Salzburg
27.02.2026 09:03
Noah Kallan.
Noah Kallan.(Bild: ÖOC/Patrick Steiner)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Erleichterung bei Noah Kallan! Das Salzburger Rodel-Talent feierte in St. Moritz im Nationencup den ersten Erfolg in einer für ihn schwierigen Saison. Die Leistung im Schweizer Nobelort beeindruckte.

0 Kommentare

Es ist und bleibt eine schwierige Saison für Rodel-Talent Noah Kallan. Zu alt für die Junioren und intern ist die Konkurrenz einfach zu groß, um im Weltcup starten zu dürfen. Der Ebener reiste dennoch zu jeder Wettkampfstätte mit und absolvierte den unliebsamen Qualibewerb, den sogenannten Nationencup. Auch da tat sich Kallan – oft bei schlechten Bedingungen wegen seiner späten Startnummer, manchmal wegen Eigenfehlern – bisher schwer.

Neuen Rekord aufgestellt
Doch am Freitag folgte im ersten Rennen nach Olympia, wo Kallan als Zuschauer und Unterstützter seiner Teamkollegen dabei war, der Befreiungsschlag. In St. Moritz schlug der 21-Jährige zu und holte sich beim 8. Bewerb 2025/26 seinen ersten Saisonsieg. Und das in beeindruckender Manier: Den seine Zeit von 1:06,408 stellte einen neuen Bahnrekord auf.

Lesen Sie auch:
Noah Kallan hat sich im Vergleich zur Vorsaison weiterentwickelt.
Rodelteam zu stark
Für Talent bleibt nur die zweite Reihe übrig
18.12.2025
Zell in eigener Liga
„Machtdemonstration!“: Eisbären zerlegen Wipptal
26.02.2026
Cup-Sensation?
Für Salzburgerinnen ist „alles möglich!“
26.02.2026

Hinter ihm klassierte sich Kaspars Rinks aus Lettland, mit dem sich Kallan auch in den Juniorenwertungen schon oft Duelle geliefert hat. Dritter wurde Alex Gufler aus Italien.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
27.02.2026 09:03
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
148.325 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
139.413 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Kärnten
Hungriger Uhu schnappte sich Mini-Chihuahua-Hündin
110.654 mal gelesen
Dieser Uhu hatte es auf die kleine „Nala“ abgesehen. 
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2598 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1336 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1195 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf