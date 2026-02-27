Erster Saisonsieg für heimisches Rodeltalent

Es ist und bleibt eine schwierige Saison für Rodel-Talent Noah Kallan. Zu alt für die Junioren und intern ist die Konkurrenz einfach zu groß, um im Weltcup starten zu dürfen. Der Ebener reiste dennoch zu jeder Wettkampfstätte mit und absolvierte den unliebsamen Qualibewerb, den sogenannten Nationencup. Auch da tat sich Kallan – oft bei schlechten Bedingungen wegen seiner späten Startnummer, manchmal wegen Eigenfehlern – bisher schwer.