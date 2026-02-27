Erster Saisonsieg für heimisches Rodeltalent

Erleichterung bei Noah Kallan! Das Salzburger Rodel-Talent feierte in St. Moritz im Nationencup den ersten Erfolg in einer für ihn schwierigen Saison. Die Leistung im Schweizer Nobelort beeindruckte.
Es ist und bleibt eine schwierige Saison für Rodel-Talent Noah Kallan. Zu alt für die Junioren und intern ist die Konkurrenz einfach zu groß, um im Weltcup starten zu dürfen. Der Ebener reiste dennoch zu jeder Wettkampfstätte mit und absolvierte den unliebsamen Qualibewerb, den sogenannten Nationencup. Auch da tat sich Kallan – oft bei schlechten Bedingungen wegen seiner späten Startnummer, manchmal wegen Eigenfehlern – bisher schwer.
Neuen Rekord aufgestellt
Doch am Freitag folgte im ersten Rennen nach Olympia, wo Kallan als Zuschauer und Unterstützter seiner Teamkollegen dabei war, der Befreiungsschlag. In St. Moritz schlug der 21-Jährige zu und holte sich beim 8. Bewerb 2025/26 seinen ersten Saisonsieg. Und das in beeindruckender Manier: Den seine Zeit von 1:06,408 stellte einen neuen Bahnrekord auf.
Hinter ihm klassierte sich Kaspars Rinks aus Lettland, mit dem sich Kallan auch in den Juniorenwertungen schon oft Duelle geliefert hat. Dritter wurde Alex Gufler aus Italien.
