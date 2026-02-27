Pilotprojekt für automatisierte Busse im Verkehr

Busse sollen ein Jahr lang auf Linienstrecken fahren

Das Projekt mit einem Gesamtvolumen von rund neun Millionen Euro läuft bis 31. Jänner 2030. Im ersten Projektjahr sollen sämtliche Rahmenbedingungen für den Realbetrieb erarbeitet und die betriebsnotwendigen Vorbereitungen umgesetzt werden. Der Pilotbetrieb startet dann im vierten Quartal 2027 oder im ersten Quartal 2028. Die Busse sollen jeweils ein Jahr lang auf Strecken von zehn bis 20 Kilometern im regulären Linienbetrieb unterwegs sein.