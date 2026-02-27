Südstrecke soll für Westbahn bald profitabel sein

Superpreis-Tickets sind zuggebunden, kontingentiert und in mehreren Preisstufen verfügbar. Sie sind nur online buchbar – eine kostenlose Sitzplatzreservierung ist inklusive. Man benötigt keine Ermäßigungskarte. Motto: Je früher man bucht (möglich ab 90 Tage vor Reiseantritt), desto günstiger fährt man. (Bild: Screenshot/Westbahn)