Babynahrungsfirma Hipp baut Jobs in Gmunden ab

Sozialplan steht

Die bezahlte Freistellung der Gekündigten ist in sensiblen Produktionsbereichen wie der Nahrungsmittelindustrie jedenfalls nicht ungewöhnlich und dient oft der Betriebssicherheit. Für die Betroffenen gibt es einen Sozialplan: Er beinhaltet sozial gestaffelte Zahlungen, einen Zuschuss für minderjährige Kinder und Unterstützung bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen.