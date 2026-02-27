Überraschende Wendung im Kraftwerk-Poker

Paukenschlag! Alexandri-Schwestern verlassen OSV
Das kommt überraschend
Im jahrelangen Streit um das Pumpspeicherkraftwerk Koralm ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Nach der außerordentlichen Revision des Projektwerbers muss sich nun der Verwaltungsgerichtshof erneut mit dem Fall befassen – und ausgerechnet der neue steirische Umweltanwalt sorgt mit einer überraschenden Kehrtwende für Diskussionen.
Wer nach der negativen UVP-Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts (BVwG) im Sommer 2023 geglaubt hatte, die Endlos-Causa „Pumpspeicherkraftwerk Koralm“ sei damit beendet, hat sich getäuscht. Denn der Projektwerber rund um den weststeirischen Forstwirt Peter Masser legte – nachdem er beim Verfassungsgerichtshof abgeblitzt war – eine außerordentliche Revision ein.
