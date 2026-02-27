Überraschende Wendung im Kraftwerk-Poker

Im jahrelangen Streit um das Pumpspeicherkraftwerk Koralm ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Nach der außerordentlichen Revision des Projektwerbers muss sich nun der Verwaltungsgerichtshof erneut mit dem Fall befassen – und ausgerechnet der neue steirische Umweltanwalt sorgt mit einer überraschenden Kehrtwende für Diskussionen.