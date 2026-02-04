Gates-Ex Melinda „froh, weg vom Dreck“ zu sein

Die Enthüllungen aus den Epstein-Akten holen Melinda French Gates erneut ein. Die Ex-Frau von Microsoft-Mitgründer Bill Gates sprach in einem Interview mit dem US-Sender NPR von „sehr, sehr schmerzhaften Zeiten“ in ihrer Ehe – und zeigte sich zugleich erleichtert, heute Abstand von dem Komplex zu haben: „Ich bin sehr froh, weg von all dem Dreck zu sein“, sagte sie. Die Ehe der beiden endete 2021 nach 27 Jahren.