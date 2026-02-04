Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Epstein-Enthüllungen

Gates-Ex Melinda „froh, weg vom Dreck“ zu sein

Society International
04.02.2026 11:35
Die Ehe von Melinda French Gates und Bill Gates ging 2021 in die Brüche. Nach den neuen ...
Die Ehe von Melinda French Gates und Bill Gates ging 2021 in die Brüche. Nach den neuen Epstein-Enthüllungen ist die Ex-Frau des Microsoft-Mitgründers „froh, weg von all dem Dreck zu sein“.(Bild: APA/AFP/POOL/Kamil Zihnioglu)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Enthüllungen aus den Epstein-Akten holen Melinda French Gates erneut ein. Die Ex-Frau von Microsoft-Mitgründer Bill Gates sprach in einem Interview mit dem US-Sender NPR von „sehr, sehr schmerzhaften Zeiten“ in ihrer Ehe – und zeigte sich zugleich erleichtert, heute Abstand von dem Komplex zu haben: „Ich bin sehr froh, weg von all dem Dreck zu sein“, sagte sie. Die Ehe der beiden endete 2021 nach 27 Jahren.

0 Kommentare

Die Berichte über den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein seien für sie schwer zu ertragen. „Kein Mädchen sollte jemals in eine Situation gebracht werden, wie sie von Epstein und den verschiedenen Personen in seinem Umfeld verursacht wurde“, sagte French Gates. Die Details lösten bei ihr vor allem „unermessliche Trauer“ aus.

 Auslöser der neuen Debatte sind Akten, die das US-Justizministerium jüngst veröffentlicht hat. Darin findet sich auch ein E-Mail-Entwurf aus dem Jahr 2013, der im Konto Epsteins gespeichert war, er richtet sich offenbar an Bill Gates. 

Hinweise auf mögliche Geschlechtskrankheit?
Der Entwurf thematisiert Spannungen zwischen Gates und seiner damaligen Ehefrau sowie gescheiterte Geschäftsbeziehungen. Zudem enthält er unbelegte Vorwürfe persönlicher Natur – darunter den Hinweis, Gates habe Epstein gebeten, E-Mails zu löschen, die sich auf eine mögliche Geschlechtskrankheit sowie intime Details bezogen hätten. Belege dafür gibt es nicht.

Unter den neuen Epstein-Files soll sich auch ein E-Mail-Entwurf aus dem Jahr 2013 an Bill Gates ...
Unter den neuen Epstein-Files soll sich auch ein E-Mail-Entwurf aus dem Jahr 2013 an Bill Gates befinden. Ein Sprecher wies Vorwürfe als „absurd und vollständig falsch“ zurück.(Bild: AP/Jon Elswick)

Auch die Sorge, eine öffentliche Trennung könne der gemeinsamen Stiftung schaden, wird erwähnt. Die spätere Scheidung des Paares zog sich tatsächlich über mehrere Jahre hin.

Ein Sprecher von Gates wies die Vorwürfe gegenüber der „New York Times“ als „absurd und vollständig falsch“ zurück. Die Dokumente zeigten lediglich Epsteins Frustration über das Ende des Kontakts, hieß es.

Lesen Sie auch:
Epstein soll systematisch Mädchen missbraucht und anderen Prominenten zugeführt haben.
„Möchte mich austoben“
Epstein-Files: Die Mächtigsten unter Zugzwang
31.01.2026

Melinda French Gates zieht Schlussstrich
French Gates betonte, sie habe für sich einen Schlussstrich gezogen und befinde sich heute an einem „unerwartet schönen Punkt“ in ihrem Leben. Offene Fragen zu den damaligen Kontakten beträfen andere. „Diese Fragen sind für diese Personen und sogar für meinen Ex-Ehemann bestimmt. Sie müssen Antworten auf diese Fragen geben, nicht ich.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
182.456 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
167.601 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
128.217 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Mehr Society International
Epstein-Enthüllungen
Gates-Ex Melinda „froh, weg vom Dreck“ zu sein
Wegen ihrer Hautfarbe
Berry: Oscar hatte keinen Einfluss auf Karriere
Auf Kopf geknallt
Gil nach Unfall-Schock: „Großes Glück gehabt!“
Tag 12 im Dschungel
Schockmoment! Gil nach Unfall im Krankenhaus
Fieberhafte Suche
US-TV-Star bangt nach Entführung um Mutter (84)
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf