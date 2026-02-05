Bill Gates: „Gemeinsame Zeit mit Epstein war dumm“

„Es war dumm von mir, Zeit mit ihm zu verbringen“, sagte er am Donnerstag in einem Interview mit dem Sender 9News nach der neusten Veröffentlichung von Akten rund um den Fall. „Ich bin einer von vielen, die es bereuen, ihn jemals kennengelernt zu haben.“

In Akten, die das US-Justizministerium jüngst veröffentlicht hat, findet sich auch ein E-Mail-Entwurf aus dem Jahr 2013, der im Konto Epsteins gespeichert war und sich offenbar an Bill Gates richtet.