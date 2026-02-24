Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Razzia in Norwegen

Epstein-Skandal: Ex-Ministerpräsident in Klinik

Außenpolitik
24.02.2026 19:48
Norwegens Ex-Ministerpräsident Thorbjørn Jagland wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.
Norwegens Ex-Ministerpräsident Thorbjørn Jagland wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.(Bild: AFP/STIAN LYSBERG SOLUM)
Porträt von Michaela Braune
Von Michaela Braune

Wie ein Flächenbrand breiten sich Verstrickungen hochrangiger Politiker in das Netzwerk von Sexualstraftäter Jeffrey Epstein über Europa aus. Diesmal im Fokus: der frühere norwegische Ministerpräsident Thorbjørn Jagland, der auch jahrelang Generalsekretär des Europarates war. 

0 Kommentare

Wie auch in Großbritannien ermitteln die Behörden in Norwegen wegen des Vorwurfs der schweren Korruption. Der frühere Spitzenpolitiker Jagland soll während seiner Zeit im Europarat in Epsteins Apartments in Paris und New York übernachtet und in dessen Anwesen in Palm Beach Urlaub gemacht haben. Der 2019 in Haft gestorbene US-Multimillionär Epstein hatte über Jahre einen Missbrauchsring betrieben, mit einer bis heute unbekannten hohen Zahl an teils minderjährigen Opfern.

„Belastung“: Ex-Ministerpräsident im Krankenhaus
Jagland ist eine der prominentesten Persönlichkeiten, die durch die Freigabe der Akten zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in Bedrängnis geraten sind. Wie sein Anwalt am Dienstag mitteilte, sei der frühere Ministerpräsident „aufgrund der Belastung durch den Epstein-Skandal“ ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der 75-Jährige werde demnach langfristig medizinisch betreut. Norwegischen Medienberichten zufolge hatte Jagland versucht, sich das Leben zu nehmen. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es nicht. 

Im Haus von Jagland wurden Durchsuchungen durchgeführt.
Im Haus von Jagland wurden Durchsuchungen durchgeführt.(Bild: EPA/Tor Erik Schroder)

Durchsuchungen in Norwegen
Zudem teilte der Anwalt mit, dass sein Mandant mit der zuständigen Ermittlungsbehörde zusammenarbeite, er meine aber nicht, dass Umstände vorliegen, die zu einer Strafverfolgung führen. Beamte der Behörde zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität hatten Durchsuchungen in Wohnsitzen des 75-Jährigen durchgeführt.

Lesen Sie auch:
Peter Mandelson wenige Tage vor seiner Festnahme in London
Nach Andrew
Epstein-Fall: Ex-EU-Kommissar Mandelson verhaftet!
23.02.2026
Nach royalem Beben
Die Verwicklung Andrews in den Epstein-Skandal
20.02.2026
Sammelklage droht
Diese Summe sollen Epstein-Opfer erhalten
20.02.2026

Jagland war nach seiner Zeit als Ministerpräsident (1996 bis 1997) jahrelang Generalsekretär des Europarates sowie Vorsitzender des norwegischen Nobelkomitees gewesen. Der Europarat hatte zuletzt auf Wunsch Norwegens die Immunität in Bezug auf Jaglands Amtszeit als Generalsekretär der Menschenrechtsorganisation von 2009 bis 2019 aufgehoben.

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
24.02.2026 19:48
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Jeffrey Epstein
EuropaNorwegenParisNew York
Europarat
FlächenbrandKorruptionUrlaubKrankenhaus
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Von links: Biest-Darsteller Dominik Hees, Belle-Darstellerin Marlene Jubelius und Intendant ...
Cast steht fest
Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien
Schwertner in Kiew
Hilfe für Millionen Ukrainer überlebenswichtig
Grünen-Chefin Leonore Gewessler
Auswahl „kompetent“
Gewessler wehrt sich gegen Postenschacher-Vorwurf
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
187.695 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
182.832 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
134.991 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
2234 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
1226 mal kommentiert
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Niederösterreich
Betrunkener Afghane verfolgte Frau bis zur Polizei
1079 mal kommentiert
Selbst beim Polizeiposten blieb der 26-jährige Afghane mehr als nur hartnäckig.
Mehr Außenpolitik
Razzia in Norwegen
Epstein-Skandal: Ex-Ministerpräsident in Klinik
„Krone“-Umfrage
Junge Menschen und Mütter für kurzen Wehrdienst
Ende der Giftpfeile?
Kickl bei VdB in Hofburg: „Sehr nettes Gespräch!“
FPÖ will neues Video
Blauer Konter nach kunterbunter Entschuldigung
Waffendeal mit China
Damit wäre der Iran eine Bedrohung für die USA
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf