Epstein-Skandal: Ex-Ministerpräsident in Klinik

„Belastung“: Ex-Ministerpräsident im Krankenhaus

Jagland ist eine der prominentesten Persönlichkeiten, die durch die Freigabe der Akten zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in Bedrängnis geraten sind. Wie sein Anwalt am Dienstag mitteilte, sei der frühere Ministerpräsident „aufgrund der Belastung durch den Epstein-Skandal“ ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der 75-Jährige werde demnach langfristig medizinisch betreut. Norwegischen Medienberichten zufolge hatte Jagland versucht, sich das Leben zu nehmen. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es nicht.