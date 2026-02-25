Christina Applegate wegen MS ans Bett gefesselt

Leben ist manchmal „verdammt beschissen“

Danach fahre sie direkt wieder nach Hause und falle zurück ins Bett. Applegate gibt zu, dass ihr Leben alles andere als ein Zuckerschlecken ist – und weiß, dass sie damit nicht alleine ist: „Das Leben aller Menschen ist manchmal – entschuldigt den Ausdruck – verdammt beschissen. Also bin ich so ehrlich und direkt, wie ich nur sein kann.“