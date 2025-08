Notaufnahme! Drama um Christina Applegate!

Vom Flugzeug ins Krankenhaus

„Ich bin nach einem Flug aus Europa direkt ins Krankenhaus. Mir ging’s mies, und ich wusste: Wenn ich nicht sofort Hilfe bekomme, wird’s schlimmer“, erzählt sie. Ihre Bitte an das Klinikpersonal: „Ich will aufgenommen werden. Ich will Antworten. Ich will alle Tests. Auch die, an die ihr noch gar nicht gedacht habt!“