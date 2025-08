Applegates Tochter vermisst ihre Mama, wie sie war

„Ich vermisse die alte Mama“ – Sadies ehrliche Worte tun weh

In einer emotionalen Enthüllung im US-Podcast „Let’s Talk Off Camera“ mit Kelly Ripa ließ Applegate die Öffentlichkeit hinter die Fassade blicken. Dort sprach sie über einen Streit mit ihrer Tochter, der sich tief in ihr Herz gebrannt hat.