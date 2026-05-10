Hangrutsch beschädigte Holzhütte und Stüberl

Ein Hangrutsch beschäftigte am Samstagabend in Osttirol Anrainer und Behörden! Das Geröll beschädigte eine Holzhütte und ein Stüberl. Verletzte gab es keine. Am Sonntagvormittag gab es eine Begehung, um weitere Schritte setzen zu können.
Am Samstagabend sorgte ein Hangrutsch für Unruhe in Hopfgarten im Defereggental. Im Innerhopfgarten lösten sich mehrere große Steine mit einem Durchmesser von ein bis zwei Metern. Dazu donnerte auch noch Geröll und Erde nach unten.
Der Hang löste sich im Bereich von zwei Wohnhäusern. Beschädigt wurde glücklicherweise eine am Fuße des Hanges stehende Holzhütte sowie ein Stüberl, das an eine Garage angrenzt.
Das Haus oberhalb des betroffenen Hanges ist glücklicherweise unbewohnt. Auch die in der Nähe befindliche Landesstraße blieb vom Ereignis verschont. Vertreter der Gemeinde und die Polizei führten am Sonntagvormittag gemeinsam mit dem betroffenen Hauseigentümer eine Begehung der Örtlichkeit durch.
Derzeit konnte keine konkrete Gefahr für Anrainer und Verkehrsteilnehmer der L25 festgestellt werden.
Die Polizei.
Begehungen am Sonntag und Montag
Dabei konnten keine Veränderungen an der Stelle festgestellt werden. Das Baubezirksamt wurde verständigt. Am Montag wird die Wildbach- und Lawinenverbauung erneut eine Begehung durchführen, um die Lage einzuschätzen und weitere Maßnahmen festzulegen.
„Derzeit konnte keine konkrete Gefahr für Anrainer und Verkehrsteilnehmer der L25 festgestellt werden. Die Schadenshöhe bleibt derzeit noch unbekannt“, heißt es seitens der Polizei. Verletzt wurde zum Glück niemand.
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