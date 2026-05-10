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Hotel beim Wörthersee will „weg vom Badeurlaub“

Kärnten
10.05.2026 17:00
Der Streklhof in Aich setzt auf Seminargäste
Der Streklhof in Aich setzt auf Seminargäste(Bild: Martin Steinthaler | tinefoto.co)
Porträt von Katrin Fister
Von Katrin Fister

Weg von dem klassischen Badeurlaub am Wörthersee: Der Streklhof in Aich in der Gemeinde Velden setzt auf seine ruhige Lage und den Weitblick. Das Ambiente schätzen vor allem Unternehmen für Seminare.

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Die Wurzeln des Streklhofs liegen in der klassischen Gästevermietung zur Sommerfrische. „Der Tourismus rund um den Wörthersee hat sich allerdings gewandelt. Mitte August waren plötzlich Betten in Bestlage in Velden verfügbar. Mit dem reinen Badeurlaub konnten wir da nicht mithalten“, erklärt Marlies Tschernitz.

Sie hat den Betrieb 2012 von ihren Eltern übernommen. „Damals habe ich mir Gedanken gemacht, in welche Richtung wir uns entwickeln wollen. Dabei hat sich herausgestellt, dass wir unsere Stärken in unserer ruhigen Lage mit bestem Blick haben“, schildert die Hotelchefin. In einem ersten Schritt wurde der alte Stadel im Jahr 2017 zu einem kleinen aber feinen Wellnessbereich umgebaut.

„Noch mehr in die Wellnesssparte zu investieren, hätte uns in einen sehr starken Wettbewerb gebracht“, berichtet Tschernitz. Mit der Zeit hat sich für den Betrieb ein weiteres Standbein entwickelt. Es haben immer mehr Firmen den Streklhof mit seiner ruhigen Lage für Seminare entdeckt.

Die neuen Seminarräume bieten eine tolle Atmosphäre und landschaftlichen Weitblick
Die neuen Seminarräume bieten eine tolle Atmosphäre und landschaftlichen Weitblick(Bild: Hotel Streklhof)
Gastgeber Marlies und Andreas Tschernitz
Gastgeber Marlies und Andreas Tschernitz(Bild: Martin Steinthaler | tinefoto.co)

Die Gastgeberfamilie hat dies genutzt und oberhalb des Restaurants neue Seminarräumlichkeiten geschaffen. „Die Investition war für uns eine bewusste Weiterentwicklung. Unser Anspruch war es nie, klassische Tagungsräume zu errichten. Wir wollten Räume schaffen, in denen man sich inspiriert fühlt“, so die leidenschaftliche Gastgeberin.

Dass es der Familie gelungen ist, wird von einer Seminarleitung sofort bestätigt: „Die Räumlichkeiten haben ein hervorragendes Klima und es gibt die Möglichkeit, Gruppenarbeiten im Freien durchzuführen.“

Etwa eine Million Euro wurden in die Seminarräume mit modernster Technik investiert. Mittlerweile hat der Streklhof etwa zehn Monate im Jahr geöffnet – das Konzept geht also auf!

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