Hotel beim Wörthersee will „weg vom Badeurlaub“

Sie hat den Betrieb 2012 von ihren Eltern übernommen. „Damals habe ich mir Gedanken gemacht, in welche Richtung wir uns entwickeln wollen. Dabei hat sich herausgestellt, dass wir unsere Stärken in unserer ruhigen Lage mit bestem Blick haben“, schildert die Hotelchefin. In einem ersten Schritt wurde der alte Stadel im Jahr 2017 zu einem kleinen aber feinen Wellnessbereich umgebaut.