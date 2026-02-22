So stehen die Chancen für Zecken und Gelsen

Trotz der heuer teils strengen Kälte schlummern viele Insekten weiter. Mit minus 20 Grad erreichte die Kältewelle im Jänner bei Weitensfeld ihren Höhepunkt. Für viele Kärntner war das eisig genug. Doch was bedeutet das für unliebsame Sommergäste wie Zecken, Gelsen oder Engerlinge?