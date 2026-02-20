“Mini-Benko” spills the beans: police chiefs bribed

The file of the Public Prosecutor's Office for Economic Affairs and Corruption (WKStA) now runs to more than 2,000 pages. The focus is on the once-celebrated young Viennese entrepreneur Lukas Neugebauer. He, too, made a fortune in real estate during the golden age. Until 2024, similar to René Benko, the entire construct of artificially inflated properties against loans collapsed like a house of cards.