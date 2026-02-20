Top officials suspended
“Mini-Benko” spills the beans: police chiefs bribed
Explosive investigations in a real crime thriller against Vienna's police chiefs! Two top executives were provisionally suspended after raids, and the public prosecutor's office's corruption investigators are investigating serious allegations of bribery. The key witness for the prosecution is a colorful real estate mogul known as "Mini-Benko." The "Krone" newspaper has the exciting details.
The file of the Public Prosecutor's Office for Economic Affairs and Corruption (WKStA) now runs to more than 2,000 pages. The focus is on the once-celebrated young Viennese entrepreneur Lukas Neugebauer. He, too, made a fortune in real estate during the golden age. Until 2024, similar to René Benko, the entire construct of artificially inflated properties against loans collapsed like a house of cards.
