Top officials suspended

“Mini-Benko” spills the beans: police chiefs bribed

20.02.2026 20:00
A casual appearance above the rooftops of Vienna at the Secession when business was still ...
A casual appearance above the rooftops of Vienna at the Secession when business was still booming: A police colonel was suspended based on statements made by former real estate millionaire Lukas Neugebauer.
Porträt von Christoph Budin
Von Christoph Budin

Explosive investigations in a real crime thriller against Vienna's police chiefs! Two top executives were provisionally suspended after raids, and the public prosecutor's office's corruption investigators are investigating serious allegations of bribery. The key witness for the prosecution is a colorful real estate mogul known as "Mini-Benko." The "Krone" newspaper has the exciting details.

The file of the Public Prosecutor's Office for Economic Affairs and Corruption (WKStA) now runs to more than 2,000 pages. The focus is on the once-celebrated young Viennese entrepreneur Lukas Neugebauer. He, too, made a fortune in real estate during the golden age. Until 2024, similar to René Benko, the entire construct of artificially inflated properties against loans collapsed like a house of cards.

20.02.2026 20:00
