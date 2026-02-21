Ministerin bei Drohnenschau in Salzburger Kaserne

Mitten in der Schwarzenbergkaserne haben zwei maskierte Männer mit Maschinengewehr ein kleines Flugobjekt gestartet. Nur wenige Sekunden braucht es, bis die Drohne abhebt. Das Bedrohungsszenario dauert aber nur kurz. Mit einem Störgewehr, das die Funkfrequenz unterbricht, zwingen Soldaten die Drohne zur Landung.