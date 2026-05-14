Riesiges Stanitzel soll vor Diebstählen schützen

Die neue Statue vor dem Halleiner Eissalon „Gelat OK“ ist noch größer geworden als ursprünglich geplant. Nach dem Diebstahl der alten Rieseneistüte wurde die neue direkt in Italien bestellt – und ausgerechnet zu den Eisheiligen feierlich aufgestellt.
„Wir brauchen ein noch größeres Eis!“ Rasch nach dem Diebstahl ihres XL-Stanitzels durch Unbekannte Mitte März war für Eisdielen-Chefin Ilaria Grava klar: Sie lässt sich von dreisten Eisdieben nicht unterkriegen und setzt noch eine XL-Kugel drauf – die „Krone“ berichtete.
Neues Riesen-Stanitzel kommt direkt aus Italien
Jetzt ist es soweit und passend zu den Eisheiligen ist die neue Statue in der Halleiner Altstadt angekommen. Das 2,45 Meter hohe Glasfaser-Kunstwerk stammt – genauso wie die Betreiber-Familie des „Gelat OK“ – direkt aus Italien.
Und ohne das Riesen-Eis würde in Hallein etwas abgehen: „Vor allem bei Kindern ist es super beliebt“, erzählt Grava: „Sie freuen sich und machen gerne Fotos.“
Die noch größere Variante soll allerdings nicht nur ein Blickfang sein, sondern künftiges Stanitzel-Stibitzen gleich im Vorhinein verhindern. War die alte Statue bereits unhandlich und schwierig zu transportieren, ist ein einfaches Davontragen bei der noch größeren Version noch wesentlich schwieriger.
Platz hat Grava neben dem neuen Rieseneis in ihrer Eisdiele aber auch für das kleinere XL-Stanitzel, das nach dem Diebstahl wiedergefunden wurde: „Das ist ja jetzt sehr bekannt geworden“, so die Chefin. „Und hat einen großen Kollegen bekommen.“
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