Mehr Bewerbungen für ausgeschriebene Lehrerstellen

In Salzburg gibt es 400 offene Stellen

Für das Schuljahr 2026/27 ist der Bedarf an Pädagogen an den Volksschulen und berufsbildenden mittleren und höheren Schulen am größten (je 1.500 ausgeschriebene Stellen). An den Mittelschulen werden 1.400 neue Lehrkräfte gesucht, an den AHS 1.300. Nach Bundesländern gibt es die mit Abstand meisten offenen Stellen in Wien (2.100), gefolgt von Nieder- und Oberösterreich (je 900), Tirol (700), Vorarlberg (500), Steiermark und Salzburg (je 400), Kärnten und Burgenland (je 200). Dazu kommen noch etwas mehr als 200 Stellen in den Zentrallehranstalten bzw. Praxisschulen an den Pädagogischen Hochschulen.