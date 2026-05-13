Stadt Salzburg investiert viel, streicht nur wenig

Die Stadt Salzburg dreht den Geldhahn weiterhin für viele Projekte auf. Die Festspiele gehören in den nächsten Jahren zu den größten Brocken. Insgesamt soll in den Jahren 2027 bis 2031 543 Millionen Euro investiert werden. Darunter fallen Schulen, Kindergärten, Seniorenhäuser und auch Sportstätten.
Der Spardruck in der Stadt Salzburg ist hoch, trotzdem wird kräftig investiert. In den kommenden Jahren müssen allein für die Festspielbaustelle knapp 120 Millionen Euro aus dem Budget bezahlt werden. Daher bleiben andere Projekte auf der Strecke. Welche das sind, darüber wurde am Mittwoch teils hitzig in der Investitionsklausur für den Zeitraum 2027 bis 2031 debattiert.
Die Überraschung: Es werden in den fünf Jahren 543 Millionen Euro investiert. „Die Verhandlungen haben dieses mal länger gedauert, aber wir sind froh, dass die Stadt weiterhin als kräftiger Wirtschaftsmotor investieren kann“, zeigt sich Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) zufrieden. Ein kurzer Überblick über die Investitionen:
Ein Überblick über ausgewählte Investitionen:
120 Millionen Euro in Summe investiert die Stadt in den neuen Festspielbezirk. Dahinter folgen mit 118 Millionen Euro die Ausgaben für Schulen, Kindergärten und Horte.
Sämtliche Maßnahmen im Straßenbereich, wie die Neugestaltung der Altstadtplätze und auch Straßensanierungen fallen mit 75 Millionen Euro an.
Ein wenig eingespart wird in der Sportinfrastruktur. Bei der geplanten Trainingshalle der Eisarena werden fünf Millionen Euro gekürzt. „Sie soll funktionell werden und kein Kunstwerk“, so Stadtvize Florian Kreibich (ÖVP). Die Planungen für das Hallenbad in Leopoldskron sollen aufgenommen werden.
Auch ins Öffi-Netz soll investiert werden. Immerhin 29 Millionen sind für die Verkehrsvertriebe vorgesehen. Einsparungen gibt eshingegen bei der aktiven Bodenpolitik. „Da haben wir nur neun Millionen Euro für kurzfristige Grund- oder Gebäudeankäufe drinnen“, sagt Stadtvize Kay-Michael Dankl (KPÖ Plus).
Erfreulich: Um 29 Millionen Euro soll dafür das neue Seniorenwohnhaus in Itzling entstehen.
SPÖ, KPÖ Plus, Grüne und auch die ÖVP tragen die Investitionen mit. Nicht zugestimmt haben hingegen FPÖ und Neos.
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