Stadt Salzburg investiert viel, streicht nur wenig

Der Spardruck in der Stadt Salzburg ist hoch, trotzdem wird kräftig investiert. In den kommenden Jahren müssen allein für die Festspielbaustelle knapp 120 Millionen Euro aus dem Budget bezahlt werden. Daher bleiben andere Projekte auf der Strecke. Welche das sind, darüber wurde am Mittwoch teils hitzig in der Investitionsklausur für den Zeitraum 2027 bis 2031 debattiert.