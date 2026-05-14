Lösung für umstrittenen Kaigassen-Bau gesucht

In der Stadtpolitik war die Aufregung groß, die Stadt verhängte einen Baustopp, die Bauherren entschuldigten sich. Jetzt laufen Gespräche zu einer Wiederaufnahme der Baustelle. „Wir werden die offenen Punkte mit den zuständigen Stellen klären und wollen rasch eine geordnete Fortsetzung des Umbaus möglich machen“, sagt Projektmanagerin Birgit Polster.