Sturms „Bomber“ nimmt den Neuen unter die Lupe

Wenn einer weiß, wie man Tore erzielt, dann Mario Haas! Er ist mit 550 Spielen Rekordspieler und mit unglaublichen 179 Treffern auch Rekordtorschütze von Sturm. Er weiß also, was Sache ist. Die „Steirerkrone“ bat die Klub-Legende zum Training der Profis, er soll sich ein Bild von Neo-Stürmer Rory Wilson machen.
Rory Wilson ist 20 Jahre alt, 1,83 Meter groß und Mittelstürmer. Sturm hat die schottische Stürmer-Hoffnung bis Saisonende von Aston Villa ausgeliehen. Beim Premier-League-Klub aus Birmingham war Wilson zuletzt in der U21 im Einsatz, traf im Herbst in sechs Spielen zweimal. Die Insel-Leihgabe hinterließ beim „Bomber“ einen guten ersten Eindruck.
