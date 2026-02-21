Sturms „Bomber“ nimmt den Neuen unter die Lupe

Wenn einer weiß, wie man Tore erzielt, dann Mario Haas! Er ist mit 550 Spielen Rekordspieler und mit unglaublichen 179 Treffern auch Rekordtorschütze von Sturm. Er weiß also, was Sache ist. Die „Steirerkrone“ bat die Klub-Legende zum Training der Profis, er soll sich ein Bild von Neo-Stürmer Rory Wilson machen.