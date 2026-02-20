BBM Hiro: 15 Minuten laden für die nächste Etappe

Die Systemspannung beträgt 360 Volt, die Lithium-Ionen-Batterie speichert 13 kWh. BBM verspricht bis zu 125 Kilometer Reichweite im Sportmodus und bis zu 225 Kilometer im Stadtbetrieb. An einem Schnelllader soll sich der Akku in 15 Minuten auf 80 Prozent laden lassen. Der On-Board-Lader verarbeitet bis zu 6,6 kW; an der Haushaltssteckdose sind 80 Prozent Ladestand in weniger als drei Stunden möglich.