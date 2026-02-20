Vorteilswelt
Unheilbare Krankheit

Schock! „Grey’s Anatomy“-Star Eric Dane (53) tot

Society International
20.02.2026 06:27
Eric Dane war vor allem aus „Grey‘s Anatomy“ bekannt.
Eric Dane war vor allem aus „Grey‘s Anatomy“ bekannt.(Bild: AP/Jordan Strauss)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der US-amerikanische Schauspieler Eric Dane ist tot. Er starb mit 53 Jahren an der Nervenkrankheit ALS. Dane wurde vor allem in seiner Rolle als Dr. Mark Sloan in der US-Kultserie „Grey‘s Anatomy“ bekannt. 

0 Kommentare

Er spielte auch in Serien wie „Euphoria“ und „Brilliant Minds“. Vor zehn Monaten machte er seine schwere Erkrankung öffentlich.

Im Oktober wurde er am Flughafen in Washington im Rollstuhl gesichtet. ALS führt unter anderem zu eingeschränkter Mobilität, Sprachstörungen und Störungen der Atemfunktion.

Jetzt teilte sein Management mit, dass er den Kampf gegen Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) weniger als ein Jahr später verloren hat. 

Eric Dane im Jahr 2017
Eric Dane im Jahr 2017(Bild: AFP/MARTIN BUREAU)

In einer Mitteilung heißt es: „Er verbrachte seine letzten Tage umgeben von engen Freunden, seiner hingebungsvollen Ehefrau und seinen beiden wunderschönen Töchtern, Billie und Georgia, die das Zentrum seiner Welt waren.“

Familie bitte um Privatsphäre
Die Familie bittet jetzt um Privatsphäre. „Während seines Weges mit ALS wurde Eric zu einem leidenschaftlichen Fürsprecher für Aufklärung und Forschung, entschlossen, für andere, die denselben Kampf führen, etwas zu bewirken. Er wird zutiefst vermisst und für immer liebevoll in Erinnerung behalten werden. Eric liebte seine Fans und ist für die Welle der Liebe und Unterstützung, die er erhalten hat, auf ewig dankbar.“

