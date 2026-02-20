651 Festnahmen bei Cybercrime-Einsatz in Afrika

Bei einem großangelegten Einsatz gegen ein Cybercrime-Netzwerk sind laut Interpol in 16 afrikanischen Ländern insgesamt 651 Menschen festgenommen worden. Binnen acht Wochen sei ein Netzwerk zerschlagen worden, das Hunderte, möglicherweise Tausende Opfer um insgesamt etwa 38 Millionen Euro betrogen habe, teilte die internationale Polizeiorganisation am Donnerstag mit.