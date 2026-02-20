Vorteilswelt
Interpol-Aktion

651 Festnahmen bei Cybercrime-Einsatz in Afrika

Digital
20.02.2026 07:15
In Nigeria zerschlug die Polizei einen hochprofitablen Investitionsbetrugsring.
In Nigeria zerschlug die Polizei einen hochprofitablen Investitionsbetrugsring.(Bild: Interpol)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei einem großangelegten Einsatz gegen ein Cybercrime-Netzwerk sind laut Interpol in 16 afrikanischen Ländern insgesamt 651 Menschen festgenommen worden. Binnen acht Wochen sei ein Netzwerk zerschlagen worden, das Hunderte, möglicherweise Tausende Opfer um insgesamt etwa 38 Millionen Euro betrogen habe, teilte die internationale Polizeiorganisation am Donnerstag mit.

Die Formen des Online-Betrugs hätten unter anderem irreführende Renditeversprechen, Betrug bei Zahlungsdienstleistungen und angebliche Investitionen in Kryptowährung umfasst, hieß es weiter. Die Ermittler beschlagnahmten bei Razzien nach Angaben von Interpol 2341 digitale Geräte und sperrten 1442 IP-Adressen, Domains und Server, die für Betrugsmaschen genutzt worden seien.

Lesen Sie auch:
WhatsApp ist bei Milliarden Nutzern beliebt – und daher auch bei Betrügern weltweit.
Krone Plus Logo
17 fiese Tricks
WhatsApp-Betrug: Diese Maschen sollten Sie kennen
19.02.2026

Die Razzien fanden demnach zwischen Dezember und Jänner statt. An dem Einsatz gegen das kriminelle Netzwerk waren laut Interpol Sicherheitsbehörden in Angola, Benin, Kamerun, Tschad, Gabun, Gambia, Ghana, Elfenbeinküste, Kenia, Namibia, Nigeria, Ruanda, Senegal, Uganda, Sambia und Simbabwe beteiligt.

