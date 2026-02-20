651 Festnahmen bei Cybercrime-Einsatz in Afrika

Bei einem großangelegten Einsatz gegen ein Cybercrime-Netzwerk sind laut Interpol in 16 afrikanischen Ländern insgesamt 651 Menschen festgenommen worden. Binnen acht Wochen sei ein Netzwerk zerschlagen worden, das Hunderte, möglicherweise Tausende Opfer um insgesamt etwa 38 Millionen Euro betrogen habe, teilte die internationale Polizeiorganisation am Donnerstag mit.
Die Formen des Online-Betrugs hätten unter anderem irreführende Renditeversprechen, Betrug bei Zahlungsdienstleistungen und angebliche Investitionen in Kryptowährung umfasst, hieß es weiter. Die Ermittler beschlagnahmten bei Razzien nach Angaben von Interpol 2341 digitale Geräte und sperrten 1442 IP-Adressen, Domains und Server, die für Betrugsmaschen genutzt worden seien.
Die Razzien fanden demnach zwischen Dezember und Jänner statt. An dem Einsatz gegen das kriminelle Netzwerk waren laut Interpol Sicherheitsbehörden in Angola, Benin, Kamerun, Tschad, Gabun, Gambia, Ghana, Elfenbeinküste, Kenia, Namibia, Nigeria, Ruanda, Senegal, Uganda, Sambia und Simbabwe beteiligt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.