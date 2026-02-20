„Jeden Tag nutzen, denn es könnte der letzte sein“

Was haben Sie schon verloren, und hoffen, durch heitere Abende wiederzufinden?

Ich verliere meist den Überblick über meinen Kalender. Das bringt mich oft in unangenehme Situationen. Vor allem in der Reiseplanung ist das schlecht, wenn man nicht weiß, wann man wo sein muss. Weil man vielleicht auch einfach zu faul ist, nachzusehen – das ist bei mir der Fall. So bin ich schon einige Male an mir selbst gescheitert. Inzwischen kenne ich aber meine Schwächen und schaue einfach im Handy nach, damit ich nicht wieder vier Wochen zu früh in Norwegen stehe. Oder eine Woche zu früh in Tirol. Das war aber weniger problematisch, denn Tirol ist an meinem Heimatbezirk Wien-Simmering näher als Norwegen.