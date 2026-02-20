„Veränderung wird seit jeher kritisch gesehen“

Aus im ÖFB-Cup, schwache Leistungen bislang in der Meisterschaft – Sturm ist im Frühjahr noch nicht „munter“. Präsident Christian Jauk nahm sich vor dem Heimspiel am Sonntag gegen BW Linz Zeit für die „Steirerkrone“. Der Banker über den Fehlstart, Fehler in der Kommunikation und mutige Entscheidungen.
Krone: Sturm ist, euphemistisch formuliert, holprig in die Frühjahrssaison gestartet. Aus im Cup, mäßige Leistungen in der Meisterschaft. Haben Sie mit einem derartigen Stotterstart gerechnet oder hat er Sie auch am falschen Fuß erwischt?
Christian Jauk: Die Meisterschaft verläuft so eng wie noch nie, jeder kann jeden schlagen. Mit einem Sieg in der vergangenen Woche wären wir heute Tabellenführer, zum Strich sind es aber ebenfalls nur wenige Punkte. Dramatik pur. Im Europacup waren wir immerhin der beste österreichische Vertreter.
