„Veränderung wird seit jeher kritisch gesehen“

Krone: Sturm ist, euphemistisch formuliert, holprig in die Frühjahrssaison gestartet. Aus im Cup, mäßige Leistungen in der Meisterschaft. Haben Sie mit einem derartigen Stotterstart gerechnet oder hat er Sie auch am falschen Fuß erwischt?

Christian Jauk: Die Meisterschaft verläuft so eng wie noch nie, jeder kann jeden schlagen. Mit einem Sieg in der vergangenen Woche wären wir heute Tabellenführer, zum Strich sind es aber ebenfalls nur wenige Punkte. Dramatik pur. Im Europacup waren wir immerhin der beste österreichische Vertreter.