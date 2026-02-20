„Es ist jetzt zu früh, von einem Titel zu reden“

Kuriose Szene! Skandal-Treffer ohne Auswirkungen
Trainer Didi Kühbauer surft mit dem LASK auf der Erfolgswelle, greift mit den Linzern am Sonntag im direkten Duell gegen Leader Salzburg nach Platz eins in der Fußball-Bundesliga. Der sensationelle Lauf erhöht auch seine Chancen auf den achten Triumph bei der „Krone“-Fußballerwahl.
Der elitäre Kreis umfasst vier Namen: Herbert Prohaska, Peter Pacult, Walter Schachner und Didi Kühbauer. Sie triumphierten bei der „Krone“-Fußballerwahl als Spieler und Trainer. Kühbauer ist mit sieben Titeln Nummer eins, triumphierte allein als Spieler sechsmal – damit ist er auch in dieser Wertung Rekordhalter.
