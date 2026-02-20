„Es ist jetzt zu früh, von einem Titel zu reden“

Trainer Didi Kühbauer surft mit dem LASK auf der Erfolgswelle, greift mit den Linzern am Sonntag im direkten Duell gegen Leader Salzburg nach Platz eins in der Fußball-Bundesliga. Der sensationelle Lauf erhöht auch seine Chancen auf den achten Triumph bei der „Krone“-Fußballerwahl.