Oscar-Favorit MARTY SUPREME startet in den Kinos

20.02.2026 07:26
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am 26. Februar startet in den heimischen Kinos der 9fach Oscar-nominierte Film MARTY SUPREME in den Kinos mit Hollywood Star Timothée Chalamet in der Hauptrolle als Wunderkind des Tischtennis. Die „Krone“ verlost zum Kinostart neben Kinotickets auch einen Tischtennistisch für die eigenen vier Wände!

In den Hinterhöfen Manhattans träumt der junge Schuhverkäufer Marty (Timothée Chalamet) von einer Zukunft, die ein paar Nummern größer ist als der kleine Schuhladen seines Onkels. Angetrieben von der Idee, Weltmeister im Tischtennis werden zu können, taucht er jede Nacht ab in die verrauchten Wettkampfhallen der Stadt, wo er sich mit viel Talent, der nötigen Chuzpe und dank der Hilfe seines besten Freundes (Tyler Okonma) ein paar Dollar dazu verdient. Zu wenig, um eine Profikarriere zu finanzieren und an den Turnieren in London, Paris oder Tokio teilnehmen zu können. Also ‚leiht‘ sich Marty kurzerhand Geld aus dem Safe seines Onkels, belügt seine Mutter (Fran Drescher) ebenso wie seine Freundin (Odessa A’zion) und schmeißt sich schamlos an eine Hollywood-Diva (Gwyneth Paltrow) ran, deren Ehemann (Kevin O’Leary) er gleichzeitig als Sponsor gewinnen will. Doch das ist erst der Anfang der Odyssey eines Mannes, der bereit ist, für Ruhm und Erfolg alles zu riskieren.

(Bild: Tobis-Film)
(Bild: Tobis-Film)
(Bild: Tobis-Film)

Die Geschichte eines unentdeckten Talents
Timothée Chalamet begeistert als Tischtenniswunderkind und charismatischer Filou Marty Supreme. Unter der Regie von Josh Safdie führt uns sein weltumspannendes Abenteuer aus den Hinterhöfen von Manhattan bildgewaltig bis ins Paris, London, Kairo und Tokio der 1950er Jahre. In weiteren Rollen brillieren u.a. Gwyneth Paltrow, die hier ihr großes Leinwand-Comeback gibt, Opernball Stargast und „Die Nanny“-Star Fran Drescher, Neuentdeckung Odessa A’zion sowie Tyler Okonma – bekannt als Tyler, the Creator – in seiner ersten Kinorolle.

(Bild: Tobis-Film)
(Bild: Tobis-Film)

Mitmachen und gewinnen
Zum Kinostart am 26. Februar verlost die „Krone“ tolle Preise. Als Hauptpreis wartet für den Gewinner oder die Gewinnerin ein Tischtennistisch inkl. 2 Kinotickets für den Film MARTY SUPREME. Erleben Sie zuerst die Geschichte des Tischtennisvirtuosen Filou Marty Supreme und testen Sie anschließend Ihr Können daheim in den eigenen vier Wänden! Zusätzlich verlosen wir auch noch 5x2 Tickets für den Kinofilm. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 26. Februar, 09:00

