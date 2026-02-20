Oscar-Favorit MARTY SUPREME startet in den Kinos

Am 26. Februar startet in den heimischen Kinos der 9fach Oscar-nominierte Film MARTY SUPREME in den Kinos mit Hollywood Star Timothée Chalamet in der Hauptrolle als Wunderkind des Tischtennis. Die „Krone“ verlost zum Kinostart neben Kinotickets auch einen Tischtennistisch für die eigenen vier Wände!