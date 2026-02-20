Polin weint bittere Tränen: „War nie so am Boden“

„Wünsche ich nicht einmal meinem größten Feind“

Im Zielraum flossen schließlich die Tränen, in der Mixed Zone ließ Januszyk ihrem Frust freien Lauf: „Ich habe so viele Jahre trainiert und dann? Ich habe das Schlimmste getan – ich bin Letzte. Ich bin am Boden zerstört. Es tut mir sehr leid, dass mir so etwas gerade bei den Olympischen Spielen passiert ist. Ich kann nicht glauben, wie viel Pech man haben kann, und ich würde so etwas niemandem wünschen, nicht einmal meinem größten Feind. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, dass ich so viele Tage, die ich mit meinem Sohn hätte verbringen können, geopfert habe, um dann alles zu verlieren und Letzte zu werden.“