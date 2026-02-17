Auf Pensionierung folgte jetzt Gartencenter-Pleite

Der Betrieb ist schon länger geschlossen – und schlitterte jetzt in die Pleite. Nach der Pensionierung des Geschäftsführers fand sich für ein bekanntes Gartencenter im Osttiroler Lienz kein Nachfolger. Es geht offenbar um Verbindlichkeiten in Höhe von rund 900.000 Euro.
Am Dienstag sei über das Vermögen der Firma Waude Gardens GmbH mit Sitz in Lienz ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Innsbruck eröffnet worden, berichtete der Kreditschutzverband von 1870. Und auch der Alpenländische Kreditorenverband vermeldete, dass die GmbH ihren „laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen“ könne.
Verfahren über Eigenantrag eröffnet
Laut KSV von 1870 hat die Schuldnerin ein Gartenzentrum mit Gartengestaltung betrieben. Der Betrieb sei im Jahr 2013 gegründet und bereits im Juli 2025 geschlossen worden, dementsprechend seien keine Mitarbeiter von der nunmehrigen Insolvenz betroffen.
„Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens wurde von der Schuldnerin eingebracht. Als Ursache wird die Pensionierung des Geschäftsführers und fehlende Nachfolge angeführt“, so der KSV weiter.
Laut Schuldnerangaben würden sich die Verbindlichkeiten auf rund 900.000 Euro belaufen.
