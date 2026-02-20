Lawinendrama entpuppt sich als Familientragödie

Es war ein „schwarzer“ Aschermittwoch in den Tiroler Bergen. Bis zum frühen Nachmittag wurden der Leitstelle Tirol am Mittwoch mehr als 30 Lawinenabgänge gemeldet. Mindestens zwei endeten verheerend. In Navis starb ein Deutscher (43) unter den Schneemassen, in Fiss (Bezirk Landeck) ein Holländer (71). Ein 20-jähriger Einheimischer, der in Kirchberg verschüttet und reanimiert werden musste, liegt in kritischem Zustand an der Klinik.