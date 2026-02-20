Liebes-Aus! Norris trennt sich von Model-Freundin

Ausgeturtelt! Nach nicht einmal einem Jahr dürfte die On-Off-Beziehung zwischen Lando Norris und Margarida Corceiro endgültig vorbei sein. Wie erst der Fotograf Kym Illman und nun auch die englische „Sun“ berichtet haben, soll sich der Formel-1-Weltmeister von dem Model getrennt haben.
„Ihr werdet morgen in ‘The Sun‘ darüber lesen, er hat sich von seiner Freundin getrennt. Vielleicht habt ihr schon Gerüchte gehört, aber es ist definitiv wahr“, hatte Illman, seit einem Jahrzehnt als Fotograf im Formel-1-Zirkus mit dabei, am Donnerstag angekündigt.
„Formula Done“
Und tatsächlich titelte das Boulevard-Blatt am Freitagmorgen: „Formula Done“ (Formel vorbei). Gerüchte über eine Trennung der beiden machten bereits seit mehreren Wochen die Runden.
Beim traditionellen Fahrer-Foto für die Saison 2026 etwa meinten zahlreiche Formel-1-Fans, erkannt zu haben, wie Norris mit Williams-Pilot Carlos Sainz über das Liebes-Aus plauderte.
Corceiro und Norris hatten sich 2024 kennengelernt. Seit Mai 2025 waren die beiden offiziell ein Paar, bei Norris Weltmeister-Triumph fieberte die Portugiesin in der McLaren-Box mit. Beim Auftakt in Australien wird der Brite nun wohl oder übel auf die gedrückten Daumen der 23-Jährigen verzichten müssen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.