Liebes-Aus! Norris trennt sich von Model-Freundin

Corceiro und Norris hatten sich 2024 kennengelernt. Seit Mai 2025 waren die beiden offiziell ein Paar, bei Norris Weltmeister-Triumph fieberte die Portugiesin in der McLaren-Box mit. Beim Auftakt in Australien wird der Brite nun wohl oder übel auf die gedrückten Daumen der 23-Jährigen verzichten müssen.