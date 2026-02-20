Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zu Olympia 2026 auf einen Blick
Zum Special
MedaillenGold MedalSilver MedalBronze MedalTotal Medals
Zeitplan Ergebnisse

Engländer berichten:

Liebes-Aus! Norris trennt sich von Model-Freundin

Formel 1
20.02.2026 06:21
Margarida Corceiro (l.) und Lando Norris (r.) sollen sich getrennt haben.
Margarida Corceiro (l.) und Lando Norris (r.) sollen sich getrennt haben.(Bild: Krone KREATIV/APA/AFP/Attila KISBENEDEK, instagram.com/magui_corceiro)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ausgeturtelt! Nach nicht einmal einem Jahr dürfte die On-Off-Beziehung zwischen Lando Norris und Margarida Corceiro endgültig vorbei sein. Wie erst der Fotograf Kym Illman und nun auch die englische „Sun“ berichtet haben, soll sich der Formel-1-Weltmeister von dem Model getrennt haben. 

0 Kommentare

„Ihr werdet morgen in ‘The Sun‘ darüber lesen, er hat sich von seiner Freundin getrennt. Vielleicht habt ihr schon Gerüchte gehört, aber es ist definitiv wahr“, hatte Illman, seit einem Jahrzehnt als Fotograf im Formel-1-Zirkus mit dabei, am Donnerstag angekündigt.

„Formula Done“
Und tatsächlich titelte das Boulevard-Blatt am Freitagmorgen: „Formula Done“ (Formel vorbei). Gerüchte über eine Trennung der beiden machten bereits seit mehreren Wochen die Runden.

Auch die „Sun“ schrieb am Freitagmorgen von der Trennung.
Auch die „Sun“ schrieb am Freitagmorgen von der Trennung.(Bild: The Sun)

Beim traditionellen Fahrer-Foto für die Saison 2026 etwa meinten zahlreiche Formel-1-Fans, erkannt zu haben, wie Norris mit Williams-Pilot Carlos Sainz über das Liebes-Aus plauderte.

Beim Formel-1-Finale gabs noch ein Siegerbussi für den frischgebackenen Champion.
Beim Formel-1-Finale gabs noch ein Siegerbussi für den frischgebackenen Champion.(Bild: EPA/ALI HAIDER)

Corceiro und Norris hatten sich 2024 kennengelernt. Seit Mai 2025 waren die beiden offiziell ein Paar, bei Norris Weltmeister-Triumph fieberte die Portugiesin in der McLaren-Box mit. Beim Auftakt in Australien wird der Brite nun wohl oder übel auf die gedrückten Daumen der 23-Jährigen verzichten müssen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Formel 1
20.02.2026 06:21
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
326.891 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
158.334 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Tirol
Auf Pensionierung folgte jetzt Gartencenter-Pleite
117.775 mal gelesen
Der Betrieb ist bereits seit Sommer 2025 geschlossen.
Innenpolitik
Polternde Politiker: Wenn Fakten Fastenzeit haben
1684 mal kommentiert
Der blaue „Dirigent“: FPÖ-Herbert Kickl holte beim traditionellen Aschermittwoch seiner Partei ...
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1678 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
968 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf