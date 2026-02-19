Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede

Gewessler prangert Superreichen-Verteidigung und Russland-Liebe an

Auch die Klubobfrau der Grünen, Leonore Gewessler, reagierte am Donnerstag mit klaren Worten auf Kickls Rede. „Kickl ist zur Verteidigung der Superreichen ausgerückt, anstatt sich der Sorgen vieler Menschen im Land anzunehmen. Die Teuerung und die Ungerechtigkeit, mit der die Bundesregierung spart, werden im täglichen Leben immer mehr zum Problem. Doch dem FPÖ-Chef fällt nichts Besseres ein, als zu sagen: Die Millionenerben dürfen nichts beitragen. Das ist ein Hohn.“