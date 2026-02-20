ÖBB auf der Überholspur?

Hand aufs Herz, das ist kein billiges „Vergnügen“: Jährliche Investitionen von rund 5,4 Milliarden Euro sind kein Pappenstiel, aber immerhin: Österreich verfügt über eine moderne Bahn-Infrastruktur. Die Verlagerung von der Straße auf die Schiene hat sich zwar nicht wie erhofft eingestellt, aber immerhin: Die ÖBB sind ein modernes Unternehmen geworden, mit 48.000 Mitarbeitern und 2000 Lehrlingen.